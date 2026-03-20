La Justicia de Carmelo condenó a seis años de penitenciaría a F.V.E., de 31 años, por la rapiña especialmente agravada cometida en noviembre de 2025 contra un hombre de 87 años en Nueva Palmira.

El caso ocurrió en la madrugada del 8 de noviembre, cuando dos hombres entraron de forma violenta a una vivienda de calle Paraguay, agredieron al morador y le robaron un cajón con pertenencias antes de escapar.

Tras la denuncia, personal de la Zona Operacional III realizó un operativo en la zona y logró detener a dos sospechosos a pocos minutos del hecho. También recuperó parte de lo robado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La condena conocida ahora generó una duda: si habían sido dos los detenidos, por qué la sentencia alcanza solo a uno.

La explicación fue dada por fuentes judiciales. El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo a Carmelo Portal que la sentencia “solo abarca a uno de los implicados porque se llegó a un acuerdo con la Fiscalía, abreviando los procedimientos”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde Fiscalía, en tanto, se informó que el otro involucrado murió mientras se encontraba en prisión preventiva, víctima de homicidio.

Por eso, aunque el comunicado policial original informó sobre dos sospechosos detenidos, la resolución judicial conocida ahora refiere únicamente a uno de ellos.

F.V.E. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravado, en reiteración real con un delito de lesiones graves y un delito de receptación.

La causa, así, tuvo dos detenidos en la etapa inicial, pero solo uno llegó a condena. El otro no fue sentenciado porque murió antes de que el proceso judicial terminara.