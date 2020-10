PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los dos principales intendentes del Frente Amplio –Carolina Cosse en Montevideo y Yamandú Orsi en Canelones– presentaron sus gabinetes esta semana.

En el departamento de Colonia, fuentes políticas señalaron que el Dr. Carlos Moreira (Partido Nacional) inició una serie de conversaciones con las distintas agrupaciones del Partido Nacional, para la integración del gabinete. En unos diez días habría novedades y seguramente en la segunda semana de noviembre se conozcan los nombres.

Moreira ya adelantó en conferencia de prensa que los cargos ocupados por técnicos no serán tocados, por lo que no habría sorpresas en ese sentido y continuarían la mayoría de los directores.

Fuentes nacionalistas informaron que la Secretaría de la Juventud, en donde se especulaban cambios, seguiría en manos del sector de Planchón.

Si bien no habría sorpresas en las direcciones, podrían haber cambios en las direcciones de Tránsito y Relaciones Públicas, pero no hay nada confirmado, desde el oficialismo. Nuevas incorporaciones se podrían dar en cargos medios de confianza política. En Carmelo se habló que la Alcalde relecta Alicia Espíndola habría pedido al ejecutivo comunal la designación de un cargo de coordinación que reporte a su gestión, de la ex concejal Ivelice Careac, quien ha trabajado en tándem durante toda la gestión pasada.