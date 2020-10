PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por Miguel Guaraglia y Elio García

Con Ramiro Lobecio, Director de Radio Carmelo y Carmelo Cable Visión , dialogamos una mañana en RadioLugares sobre cómo se originó el brote de Covid 19 y a su vez qué medidas se vienen tomando, esta es parte de la entrevista.

¿Cómo se suceden los días teniendo en cuenta la situación sanitaria en que se encuentra hoy el edificio de la radio?

Estamos tratando de pasar estos días en cuarentena obligatoria que por protocolo el Ministerio de Salud Pública exige a todos los lugares donde se produce un foco. Nos hicieron un hisopado y luego nos harán otro más.

¿Cómo se dio el foco de Radio Carmelo?

No lo sabemos. Yo me sentí con un problema de salud antes que el caso de una de nuestras funcionarias. Llamé al médico y me hicieron análisis de orina, sangre y una placa. La sensaciones que tenía no las relacionaba con el Covid. No tenía los síntomas del coronavirus. Cuando me dieron mi diagnóstico ya estaba el positivo de la primera trabajadora en nuestro local. Fue allí que decidieron hisopar a todo el entorno. Reitero que a mi me hisoparon, porque dio positivo una de las muchachas que durante varias horas trabaja con nosotros. No por el problema de salud que yo tenía.

¿Cómo se sienten?

Estamos bien. Un pequeño malestar en el cuerpo, dolor de cabeza. Dolor de espalda. Alguna tensión en las piernas como si hubieramos realizado ejercicios. Algunos tienen algo de resfrío.

¿Algunos debieron internarse?

No. Ninguno. Por suerte no tenemos dolencias graves.

La Directora Departamental de Salud Dra. Alejandra Torres nos dijo que se «encapsuló» el lugar y que se va fumigar ¿tienen fecha?

Sí en los próximos días.

¿Cuándo piensan ustedes que se dio el brote en la radio?

Pensamos que antes de las elecciones. Los días previos concurrieron muchas personas a entrevistas. La lista que le pasamos a las autoridades sanitarias, apelando a nuestra memoria, es grandísima.

¿Había un protocolo para ingresar a la radio?

Si. Alcohol en gel y todos hablaban con tapabocas. La prueba es que a dos periodistas que hacían las entrevistas le dio negativo. Nosotros no tenemos idea por donde se originó el hilo del contagio. Por ejemplo el 23 de setiembre fue mi cumpleaños y pasamos solos en casa con mi esposa y los hijos, el 26 cumplió mi hermano y él hizo lo mismo, ni siquiera nos vimos.

¿No hicieron vida social?

No. No fuimos a ninguna reunión. Nosotros siempre hemos evitado ir a fiestas porque no sabemos de dónde vienen los otros invitados. Nos hemos movido por temas laborales pero siempre que fui a un comercio ingresaba con tapaboca.

¿Cuando se volvería?

Aparentemente el próximo 9 de octubre nos hisoparían nuevamente.

Teniendo en cuenta la función social que cumple un medio y más en una pandemia ¿no tramitaron un permiso especial para ingresar a la radio con ropa especial y en compañía de autoridades sanitarias, si es necesario por temas técnicos de transmisión?

Eso lo plantearemos, pero en un primer momento pensamos importante saber la cantidad de contagiados.

¿Cómo respondió la gente?

Mucha gente nos viene llamando y estamos muy agradecidos por la solidaridad. Nosotros no nos queda otra que pasar este trago. No vale la pena ponerse nervioso en cosas que no podemos controlar. El virus anda y cualquiera se lo puede agarrar. Tenemos que minimizar las interacciones con las personas y cuidarnos. Usar tapaboca. Limpiarnos las manos. Hasta que se encuentre una vacuna es la actitud que debemos tener.