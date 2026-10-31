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La Intendencia de Colonia y Grupo CEO presentaron Agenda Colonia 2026–2027, un ciclo de cuatro encuentros orientado a analizar las perspectivas económicas y las oportunidades de crecimiento del departamento. La presentación contó con la presencia del intendente Guillermo Rodríguez y reunió a representantes del ámbito público y privado.

La primera actividad está prevista para el 26 de noviembre en el Hotel Sheraton, con la presencia anunciada del Centro de Estudios para el Desarrollo, la Asociación Turística, +Colonia, Montes del Plata y Zona Franca del Plata.

Una estrategia con dimensión política y económica

La iniciativa plantea un modelo de articulación entre el gobierno departamental y distintos actores económicos, con el propósito de identificar prioridades y coordinar esfuerzos para el desarrollo de Colonia.

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Desde una perspectiva política, este mecanismo permite vincular las decisiones de la administración con las necesidades del sector productivo. Al mismo tiempo, exige establecer objetivos concretos, mecanismos de seguimiento y criterios que permitan evaluar los resultados.

Para el gobierno de Rodríguez, uno de los desafíos será transformar el intercambio institucional en acciones vinculadas con infraestructura, formación laboral y competitividad empresarial.

Empleo y transformación productiva

La convocatoria reúne actividades con características diferentes, como el turismo, la industria forestal, los desarrollos inmobiliarios y los servicios asociados a zonas francas.

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Cada sector presenta necesidades específicas de trabajadores, infraestructura y proveedores. Por eso, el impacto económico deberá evaluarse también por la calidad del empleo, la capacitación y las oportunidades que se generen para las pequeñas y medianas empresas.

La vinculación entre instituciones educativas y empresas constituye otro aspecto relevante, especialmente ante los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias del mercado laboral.

Carmelo y el equilibrio territorial

Para Carmelo y el oeste departamental, Agenda Colonia abre una discusión sobre conectividad, infraestructura turística, diversificación económica y fortalecimiento del comercio local.

Las realidades de Carmelo, Nueva Palmira y las localidades rurales presentan diferencias respecto de otros centros urbanos. Una planificación departamental deberá contemplar esas particularidades para evitar desequilibrios en la distribución de oportunidades.

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También será importante conocer cómo se incorporarán las necesidades de los municipios y de los emprendimientos de menor escala.

Del diagnóstico a los resultados

El alcance de Agenda Colonia dependerá de su capacidad para establecer prioridades y sostener líneas de trabajo más allá de los encuentros anunciados.

La generación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de las economías locales y la ejecución de proyectos concretos serán indicadores para medir sus resultados.

La propuesta abre así una instancia de discusión sobre el futuro económico de Colonia, cuyo principal desafío será convertir el diálogo entre instituciones y empresas en beneficios verificables para el conjunto del territorio.