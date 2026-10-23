PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La ceremonia contó con la participación del presidente de la ANP, Pablo Genta, y del capitán del puerto de Nueva Palmira, Nicolás Suárez, quienes estuvieron a cargo de la entrega de los reconocimientos.

En la categoría única correspondiente al puerto de Nueva Palmira, Agustín Perini obtuvo el primer premio, mientras que Zuly Medina recibió el segundo. Además, se otorgaron menciones a Matías Fraga, Gonzalo Rodríguez y Paola Badaracco.

El concurso es una iniciativa de la Comisión Puerto-Ciudad, integrada por el Centro de Navegación (CENNAVE), la Administración Nacional de Puertos, las intendencias de Montevideo y Colonia, el Municipio B de Montevideo y el Municipio de Nueva Palmira.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó la ANP, la propuesta procura promover, mediante la fotografía, distintas miradas sobre los puertos y su vinculación con el entorno urbano.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la Comisión Puerto-Ciudad para fortalecer la relación entre los espacios portuarios y las comunidades donde se encuentran, así como destacar su identidad y presencia en la vida cotidiana.