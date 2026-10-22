Una propuesta presentada ante el Municipio de Carmelo plantea cambiar el nombre de un tramo de la calle Wilson Ferreira Aldunate, comprendido entre Zorrilla y Varela, para denominarlo Paseo de los Inmigrantes, como reconocimiento a quienes contribuyeron al desarrollo de la ciudad a través de su trabajo y sus aportes culturales.

La iniciativa busca rendir homenaje a las distintas generaciones de inmigrantes que eligieron Carmelo para establecerse, formar sus familias y desarrollar sus proyectos de vida, dejando una huella en la identidad social, económica y cultural de la ciudad.

La ubicación propuesta tiene un significado histórico por su cercanía al Puerto de Carmelo, que constituyó una de las principales puertas de entrada para numerosos inmigrantes que llegaron a estas tierras en busca de nuevas oportunidades.

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Los concejales analizan una alternativa al cambio de nombre

Durante el tratamiento del planteo, los concejales acordaron continuar estudiando la propuesta, aunque también consideraron una alternativa que permitiría mantener la denominación actual de la calle Wilson Ferreira Aldunate.

En ese sentido, se planteó la posibilidad de identificar un sector más amplio del entorno portuario como Paseo de los Inmigrantes, en lugar de limitar el reconocimiento al cambio de nombre de una parte de la calle.

Esta opción permitiría establecer un espacio urbano vinculado a la memoria de la inmigración y a su contribución a la historia de Carmelo.

No obstante, la posibilidad de modificar el nombre del tramo de Wilson Ferreira Aldunate entre Zorrilla y Varela no fue descartada y continúa formando parte de las alternativas en estudio.

Por el momento, los concejales no han adoptado una resolución definitiva, por lo que la iniciativa permanece abierta a nuevas consideraciones antes de establecer cómo se concretará el homenaje.