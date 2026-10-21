El departamento de Colonia participa en la nueva instancia de la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) con dos proyectos de infraestructura vial que representan una inversión conjunta de $19.087.841. A su vez, el Municipio de Carmelo aparece entre los gobiernos locales que presentan reformulaciones de sus planes operativos correspondientes a 2026.

La información surge del orden del día de la sesión prevista para el jueves 22 de octubre, en la que se pondrán a consideración 26 proyectos de inversión de 15 departamentos, por un monto global de $400.488.178, a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).

La agenda incluye obras de pavimentación, mantenimiento vial, infraestructura urbana y proyectos de desarrollo local, además de modificaciones en la planificación de distintos municipios.

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Dos obras en Nueva Helvecia concentran la inversión presentada por Colonia

Los dos proyectos del departamento corresponden al Camino de los Colonos, en Nueva Helvecia, y contemplan diferentes intervenciones sobre esa vía.

El primero, identificado como FDI2026/1135, consiste en el mantenimiento del camino y tiene un presupuesto de $4.890.796.

El segundo, registrado como FDI2026/1136, comprende la construcción de cordón cuneta y carpeta asfáltica, con una inversión prevista de $14.197.045.

En conjunto, ambas propuestas superan los $19 millones y representan aproximadamente el 4,8% del monto total de los 26 proyectos presentados para aprobación en esta sesión.

El esquema de financiamiento establece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) aportará $16.224.665, equivalentes al 85% de la inversión, mientras que la contraparte departamental será de $2.863.176, correspondiente al 15% restante.

De esta manera, por cada $100 destinados a estas intervenciones, $85 provendrán del financiamiento nacional y $15 de recursos departamentales.

La concentración de ambas propuestas en un mismo camino muestra una planificación que combina tareas de mantenimiento con obras de pavimentación y acondicionamiento vial.

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Carmelo presenta seis proyectos para reformulación

En el apartado correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM), el Municipio de Carmelo figura con seis proyectos incluidos en las solicitudes de reformulación de los planes operativos anuales de 2026.

La ciudad se encuentra entre los municipios con mayor cantidad de iniciativas presentadas en este capítulo de la agenda.

Carmelo registra seis proyectos, por encima de Soca, en Canelones, y San Carlos, en Maldonado, que presentan cinco cada uno. Otros municipios, como Las Piedras, Salinas, Pan de Azúcar, Ciudad del Plata y Young, aparecen con cuatro proyectos.

Las reformulaciones forman parte de los mecanismos de gestión mediante los cuales los gobiernos municipales ajustan sus planes operativos dentro del ejercicio presupuestal.

En este caso, la participación de Carmelo se produce en una instancia que reúne solicitudes de modificación de proyectos municipales de diferentes departamentos, en el marco de la distribución y administración de recursos destinados a los gobiernos locales.

Colonia representa el 4,8% de las inversiones presentadas

Los $19,1 millones correspondientes a Colonia forman parte de una cartera nacional de más de $400 millones que será considerada por la Comisión Sectorial de Descentralización.

El conjunto de propuestas comprende intervenciones en Artigas, Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Entre los proyectos incluidos predominan las obras de infraestructura vial y urbana, con actuaciones sobre calles, caminos, pavimentos, cordones cuneta y veredas.

La distribución de los recursos también refleja la participación de diferentes fuentes de financiamiento, principalmente aportes de la OPP, contrapartidas departamentales y recursos del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

En el caso de Colonia, los dos proyectos presentados se financian exclusivamente mediante aportes de la OPP y de la contraparte departamental.

Más de $2.300 millones en proyectos del interior bajo evaluación

Además de las propuestas que serán consideradas para aprobación, la agenda incorpora información sobre otros proyectos que se encuentran en distintas etapas de evaluación.

El Fondo de Desarrollo del Interior registra 55 proyectos en proceso de evaluación, con un presupuesto solicitado estimado de $2.374 millones.

Colonia integra el conjunto de departamentos comprendidos en esa cartera de iniciativas.

Por otra parte, el informe de ejecución presupuestal del programa señala que el Fondo de Desarrollo del Interior presenta un nivel de ejecución acumulada del 46,2% durante 2026, mientras que los compromisos presupuestales alcanzan el 118%.

Estos indicadores permiten observar la diferencia entre los recursos efectivamente ejecutados y los compromisos asumidos para financiar proyectos.

Infraestructura y gestión municipal en la agenda departamental

La sesión del 22 de octubre reúne dos componentes de la descentralización que tienen presencia directa en el departamento de Colonia.

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Por un lado, las propuestas de inversión vial en Nueva Helvecia, con presupuestos y fuentes de financiamiento definidos. Por otro, la reformulación de seis proyectos del Municipio de Carmelo, dentro del proceso de planificación municipal de 2026.

Ambos asuntos forman parte de una agenda nacional que combina inversiones en infraestructura con instrumentos de gestión para los gobiernos departamentales y municipales.

Para Colonia, la instancia incorpora proyectos viales por más de $19 millones. Para Carmelo, representa la consideración de seis reformulaciones municipales dentro del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fuente: Comisión Sectorial de Descentralización. Orden del día correspondiente a la sesión del 22 de octubre de 2026.