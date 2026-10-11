La inteligencia artificial comienza a incorporarse a los proyectos de modernización de los gobiernos locales. En Carmelo, su aplicación está vinculada a tres áreas concretas: la recolección de residuos, la atención de reclamos ciudadanos y la administración del arbolado urbano. Las iniciativas fueron anunciadas durante 2026, aunque todavía no existe información pública suficiente para confirmar su funcionamiento efectivo.

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En febrero, los municipios de Carmelo y Nueva Palmira presentaron una propuesta conjunta para desarrollar un sistema regional de atención ciudadana mediante herramientas digitales e inteligencia artificial. Ambos gobiernos, junto con la Intendencia de Colonia, fueron incorporados a la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial y la Innovación Responsable (CIIAR), impulsada por la Red de Innovación Local.

Posteriormente, el alcalde Luis Pablo Parodi explicó que se trabajaba con una empresa seleccionada en una aplicación destinada a mejorar distintos servicios municipales. Entre las funcionalidades previstas mencionó la identificación de contenedores mediante chips, la incorporación de sensores para conocer su nivel de llenado y el seguimiento de los recorridos de los vehículos recolectores.

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El sistema también permitiría a los vecinos presentar reclamos y consultar su seguimiento, mientras que la información sobre el arbolado facilitaría la planificación de tareas de mantenimiento e intervenciones urbanas.

Estas herramientas podrían contribuir a organizar los recursos municipales a partir de información actualizada. No obstante, corresponde distinguir la digitalización de servicios de la utilización específica de inteligencia artificial, que supone capacidades adicionales de análisis, identificación de patrones o apoyo a las decisiones.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

Hasta octubre de 2026, la participación institucional de Carmelo en CIIAR está confirmada, al igual que los anuncios sobre el desarrollo de estas aplicaciones. Sin embargo, no se ha podido verificar públicamente su puesta en funcionamiento, el monto efectivamente invertido ni resultados medibles derivados de su utilización.

La convocatoria internacional vinculada al programa contempló financiación de hasta 10.000 dólares para un proyecto piloto seleccionado, pero no está confirmado que esos recursos hayan sido asignados a Carmelo.

La iniciativa introduce una perspectiva de gestión basada en información y planificación. Su alcance podrá evaluarse cuando se conozcan las herramientas efectivamente implementadas y sus resultados sobre los servicios que reciben los vecinos.