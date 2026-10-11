Colonia recibió 191.152 turistas durante el primer semestre de 2026, frente a 253.861 en igual período de 2025. La pérdida de 62.709 visitantes representa una disminución del 24,7 %, según las estadísticas del Ministerio de Turismo.

Durante el segundo trimestre, la reducción departamental fue del 23 %, mientras que a escala nacional alcanzó el 8,2 %. La diferencia plantea una pregunta: ¿Colonia enfrenta únicamente una caída de la demanda o también cambios en su función dentro del sistema turístico regional?

La respuesta exige distinguir tres dimensiones que suelen confundirse: acceso, visita y gasto.

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Acceso: el puerto como conexión y como destino

La historiadora argentina Melina Piglia ha estudiado cómo las infraestructuras de transporte contribuyen a transformar los territorios turísticos. Junto con Valeria Gruschetsky, analizó la relación entre movilidad, obras públicas y experiencias de viaje.

Esa perspectiva resulta pertinente para Colonia, cuya conectividad fluvial con Buenos Aires constituye una característica central de su desarrollo turístico.

Empresas como Buquebus y Colonia Express transportan pasajeros entre Argentina y Uruguay. Parte de ese movimiento corresponde a personas que visitan Colonia; otra parte puede integrar desplazamientos hacia diferentes destinos.

Desembarcar en Colonia del Sacramento no equivale necesariamente a realizar una visita turística al departamento.

El puerto facilita el acceso, pero los registros de pasajeros, por sí solos, no indican dónde permanecen los viajeros. Para comprender su función turística es necesario conocer también sus destinos finales.

Visita: quién organiza los recorridos

Elisa Pastoriza y Melina Piglia han mostrado que los destinos turísticos no surgen exclusivamente de sus atractivos. Su construcción histórica involucra empresas, asociaciones, políticas públicas, medios de transporte y prácticas de consumo.

En Colonia, esa mirada permite investigar quién define los itinerarios que se comercializan y qué localidades forman parte de ellos.

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Uruguay XXI señala en su informe departamental de 2026 la expansión de excursiones de un día desde Buenos Aires ofrecidas mediante agencias internacionales.

Pero la existencia de esos paquetes no permite establecer qué proporción de los visitantes recorre Carmelo, Nueva Palmira, Conchillas o las zonas rurales.

La cuestión no es únicamente qué lugares pueden visitarse, sino cuáles aparecen en los circuitos vendidos y cuáles son efectivamente recorridos.

Gasto: cuánto dinero llega y dónde queda

Durante el segundo trimestre de 2026, Colonia registró un gasto turístico estimado de 25,98 millones de dólares. Aunque el gasto por visitante aumentó un 23,6 %, los ingresos totales disminuyeron un 4,8 % respecto del mismo período de 2025.

La antropóloga Valene Smith, referente de los estudios sobre las relaciones entre turistas y comunidades receptoras, aporta otra dimensión: los efectos del turismo no pueden evaluarse únicamente mediante cifras globales de ingresos.

Aplicado a Colonia, esto exige conocer cómo se distribuye el consumo entre localidades, servicios y actividades, y qué efectos tiene sobre trabajadores, empresas y residentes.

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Las estadísticas departamentales disponibles no permiten identificar esa distribución.

¿Un destino que necesita adaptarse?

El geógrafo Richard Butler propuso en 1980 un modelo para estudiar la evolución de los destinos turísticos, desde su desarrollo inicial hasta posibles etapas de estancamiento, renovación o declive.

Su teoría no autoriza a clasificar a Colonia como un destino estancado por dos trimestres negativos. Para hacerlo serían necesarias series históricas de demanda, inversiones, infraestructura y oferta.

Sin embargo, permite formular una hipótesis: las condiciones que impulsaron el crecimiento turístico de Colonia podrían no producir hoy los mismos resultados.

Comprobarlo requiere relacionar datos de transporte, itinerarios comercializados, visitas efectivas y distribución territorial del gasto.

Los cuatro enfoques académicos conducen a una conclusión común: la actividad turística depende de mucho más que la cantidad de visitantes.

La caída registrada en 2026 está documentada. Lo que todavía debe investigarse es si refleja solamente una contracción coyuntural o también una transformación en la manera de acceder, recorrer y consumir el departamento.

Esa distinción es fundamental para decidir qué cambios necesita Colonia y sobre qué evidencia deberían apoyarse.

Fuentes estadísticas: Ministerio de Turismo, turismo receptivo, primer y segundo trimestre de 2025 y 2026; Uruguay XXI, Informe Departamental Colonia 2026. Referencias académicas: Richard Butler, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution (1980); Valene Smith (ed.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism (1977); Elisa Pastoriza y Melina Piglia, Asociaciones civiles, empresas y Estado en los orígenes del turismo argentino (2012); Melina Piglia y Valeria Gruschetsky, investigaciones sobre infraestructura, movilidad y turismo (2025). Las posibles explicaciones estructurales se presentan como hipótesis, no como causas demostradas.