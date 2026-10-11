La comparsa Eco de Tambores logró su clasificación al Desfile Oficial de Llamadas 2027, tras finalizar en el décimo puesto de las Pruebas de Admisión, con un total de 1.182 puntos.

La instancia clasificatoria se desarrolló durante el fin de semana en el Prado de Montevideo, donde distintas agrupaciones de candombe participaron en busca de uno de los 23 lugares disponibles para el desfile que se realizará en febrero.

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Con este resultado, Eco de Tambores aseguró su presencia en una nueva edición de las Llamadas, uno de los principales acontecimientos del carnaval uruguayo.

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La Nueva Escuela encabezó la clasificación

La comparsa La Nueva Escuela obtuvo el primer lugar con 1.367 puntos, seguida por Samburu Morán, con 1.335, y Malanque, con 1.318.

La Mazumba ocupó el cuarto puesto con 1.277 puntos, mientras que La Gozadera completó los cinco primeros lugares con 1.249.

Eco de Tambores se ubicó en la décima posición, detrás de La Negra, que consiguió 1.191 puntos, y por delante de Kimbundu, que alcanzó 1.175.

En total, 23 comparsas consiguieron su clasificación para recorrer la Avenida del Tambor en febrero de 2027.

Una edición en homenaje a Rafael Martínez Crosa

Las Pruebas de Admisión llevaron el nombre de Rafael Martínez Crosa, referente cultural de San José que falleció el domingo 4 de octubre, a los 51 años.

Martínez Crosa fue docente, bailarín, coreógrafo y director de la comparsa La Explanada. Además, durante los últimos años integró el jurado de las Llamadas.

La denominación de esta edición constituyó un homenaje a su trayectoria y vinculación con el candombe uruguayo.

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Con las pruebas finalizadas y los resultados definidos, Eco de Tambores integra la nómina de agrupaciones clasificadas para el Desfile Oficial de Llamadas 2027.