Una iniciativa nacida en Carmelo acaba de dar el salto al público. Un grupo de jóvenes carmelitanos desarrolló Abrigo, una aplicación uruguaya que busca acompañar a las personas en el reconocimiento y la gestión de sus emociones. El lanzamiento se realizó este sábado 10 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental.

La propuesta parte de una idea: disponer de un espacio digital donde los jóvenes puedan expresar lo que sienten sin exponerse ante otros usuarios. A diferencia de las redes sociales, Abrigo no incorpora seguidores ni mecanismos de aprobación pública. La privacidad constituye uno de sus principios de diseño.

La aplicación permite registrar diariamente el estado de ánimo, identificar emociones y observar su evolución. También incluye un diario íntimo, un espacio de expresión creativa mediante textos, imágenes o sonidos, ejercicios de respiración y meditación, y herramientas destinadas a mejorar los hábitos de descanso.

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Entre sus funciones se encuentra el denominado «Botón Abrigo», que facilita el acceso a ejercicios breves, recursos de contención y contactos de ayuda cuando una persona necesita apoyo inmediato.

Una aplicación desarrollada a partir de la experiencia de los jóvenes

Antes de llegar al público, sus creadores realizaron una investigación que incluyó encuestas a 161 jóvenes de entre 14 y 29 años, pruebas de usabilidad con diez participantes y una instancia de validación emocional con 50 jóvenes.

El relevamiento inicial mostró que el 88% de los encuestados no utilizaba aplicaciones específicas para registrar emociones o cuidar su bienestar emocional.

Las pruebas permitieron introducir modificaciones en el producto. Se rediseñaron accesos, se incorporó una escala para medir la intensidad de las emociones y se mejoraron las herramientas relacionadas con el descanso y la información sobre privacidad.

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Según los resultados difundidos por sus desarrolladores, el 86% de los participantes consultados manifestó que podría utilizar Abrigo sin sentirse juzgado.

El proyecto también recibió aportes de profesionales de la salud mental. Sus responsables aclaran que la aplicación no reemplaza la atención psicológica, el diagnóstico ni los tratamientos profesionales.

Con este lanzamiento, Carmelo suma una iniciativa tecnológica concebida y desarrollada localmente, con posibilidades de alcanzar usuarios fuera del departamento.

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Facundo Maffoni, cofundador de Abrigo, integra el equipo responsable de esta propuesta, que ahora comenzará a evaluar su funcionamiento mediante la experiencia cotidiana de quienes la utilicen.

La aplicación está disponible a través de www.abrigo.info