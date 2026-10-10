El Municipio de Carmelo anunció que a partir de 2027 asumirá las tareas de poda del arbolado público en toda la ciudad. La medida responde a la necesidad de organizar con mayor anticipación las intervenciones y alcanzar sectores urbanos que este año no recibieron atención dentro de los plazos previstos.

El alcalde Luis Pablo Parodi explicó que, si bien durante 2026 los trabajos abarcaron una superficie importante de la ciudad, las tareas no llegaron a tiempo a distintos barrios. La intención del gobierno local es establecer una planificación que permita realizar podas correctivas con mayor previsión y atender las necesidades del arbolado en diferentes zonas de Carmelo.

El anuncio se produce en un contexto en el que el cuidado de los árboles urbanos comienza a incorporar nuevas iniciativas, tanto desde el Municipio como desde organizaciones de la sociedad civil.

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Un proyecto para involucrar a los vecinos

Una de las propuestas que llegó al Municipio fue presentada por el Carmelo Garden Club y lleva por nombre «Adopte un árbol».

La iniciativa plantea que los vecinos interesados puedan recibir un ejemplar y asumir el compromiso de acompañar su crecimiento, realizar el riego y atender los cuidados necesarios para su desarrollo.

La propuesta procura incorporar la participación ciudadana al mantenimiento y la conservación del arbolado urbano, mediante una responsabilidad compartida entre los vecinos y las instituciones.

Por el momento, el programa se encuentra en etapa de propuesta. Está previsto que en los próximos días representantes del Municipio mantengan una reunión con integrantes del Carmelo Garden Club para analizar su implementación.

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Un especialista internacional visitará Carmelo

Otra de las novedades anunciadas es la próxima visita del académico y consultor Alberto Minelli, de Costa Rica, graduado en Ciencias Agrarias por la Universidad de Bolonia, Italia.

Minelli cuenta con trayectoria en el asesoramiento sobre parques y jardines y ha desarrollado actividades vinculadas a la Universidad de Bolonia. También integra el ámbito de asesoramiento técnico de la Federación Italiana de Golf.

El especialista fue contactado por el Municipio de Carmelo y tiene previsto desarrollar un taller el lunes 23 de noviembre, en el marco de su visita a la ciudad.

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Su presencia permitirá incorporar conocimientos técnicos sobre el manejo y la conservación de árboles y espacios verdes.

Uno de los puntos previstos en su recorrida será la araucaria de Plaza Independencia, un ejemplar que forma parte del paisaje histórico de uno de los principales espacios públicos de Carmelo.

La intención es que Minelli observe el árbol y contribuya a elaborar un diagnóstico sobre su estado, aportando una evaluación especializada que pueda orientar eventuales decisiones sobre su conservación.

La reorganización de las podas, la propuesta de participación vecinal y la incorporación de asesoramiento técnico constituyen tres líneas de trabajo vinculadas a la gestión del arbolado urbano.

Su desarrollo permitirá conocer cómo el Municipio articula el mantenimiento de los ejemplares existentes con las iniciativas destinadas a ampliar y preservar la presencia de árboles en los espacios públicos de Carmelo.