El acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, las dificultades para acceder a servicios públicos y la importancia de los vínculos construidos con los equipos sociales fueron algunos de los temas abordados en una investigación académica de la Universidad de la República realizada en el departamento de Colonia.

El trabajo, titulado Programa Cercanías: un acercamiento a la intervención en proximidad realizada en el Departamento de Colonia, fue elaborado por Mariana De Armas como monografía final de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Se presentó el 30 de junio de 2023, bajo la tutoría de Pablo Bentura.

La investigación examinó las experiencias de familias que participaron en el Programa Cercanías, implementado en Uruguay en 2012 para acompañar a hogares en condiciones de pobreza extrema y vulneración de derechos.

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El programa trabajaba mediante Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF), integrados por profesionales que visitaban los hogares y procuraban facilitar el acceso a servicios de salud, educación, vivienda, prestaciones sociales y otras formas de apoyo.

En el departamento de Colonia, la investigación se concentró en tres ciudades: Carmelo, Juan Lacaze y Colonia del Sacramento.

Las condiciones de vida de las familias

Para desarrollar el estudio, De Armas utilizó una metodología cualitativa y exploratoria. Realizó siete entrevistas: seis a familias que participaban o habían participado en el programa y una a la supervisora departamental.

Tres de las familias habían finalizado el acompañamiento y las otras tres continuaban recibiéndolo.

La monografía no precisa las fechas exactas del trabajo de campo. Por ese motivo, sus resultados deben considerarse antecedentes de las experiencias estudiadas antes de junio de 2023, sin trasladarlos automáticamente a la realidad de 2026.

Entre las familias entrevistadas predominaban los hogares encabezados por mujeres sin pareja. Los adultos responsables tenían entre 33 y 42 años y, generalmente, tres o cuatro hijos.

La investigación identificó dificultades educativas, trabajos informales e ingresos insuficientes. Las actividades laborales mencionadas comprendían limpieza de viviendas, cuidados de personas mayores y cocina.

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También aparecieron problemas relacionados con las condiciones habitacionales, el acceso a tratamientos de salud, la documentación personal y situaciones de violencia doméstica.

Las entrevistas recogieron experiencias concretas de apoyo. Algunas familias consiguieron materiales para mejorar sus viviendas, mobiliario, alimentos, herramientas de trabajo o asistencia para acceder a tratamientos especializados de sus hijos.

Estos resultados corresponden a los testimonios de las familias estudiadas y no constituyen una evaluación estadística del conjunto de hogares atendidos en el departamento.

El acompañamiento y el acceso a las instituciones

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación está relacionado con el vínculo entre las familias y los organismos públicos.

Algunas entrevistadas señalaron que determinadas gestiones ante centros educativos y servicios sanitarios resultaban más sencillas cuando concurrían acompañadas por integrantes del ETAF.

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El equipo cumplía así una función de orientación y articulación, ayudando a las familias a conocer sus derechos, realizar trámites y encontrar respuestas a sus necesidades.

La supervisora departamental también mencionó dificultades de coordinación entre instituciones y limitaciones en áreas como salud mental y vivienda.

El estudio muestra que el trabajo de proximidad permitía establecer relaciones de confianza con las familias, mediante visitas periódicas y una disponibilidad de consulta que era especialmente valorada.

Las seis familias entrevistadas expresaron una percepción positiva del acompañamiento recibido.

Sin embargo, la investigación también identificó dificultades cuando se aproximaba la finalización de la intervención. Algunas personas manifestaron preocupación ante la posibilidad de perder el contacto con los técnicos.

De Armas plantea entonces una cuestión para el diseño de las políticas sociales: cómo promover la autonomía de las familias y, al mismo tiempo, asegurar que los avances alcanzados puedan sostenerse cuando termina el acompañamiento.

Los servicios disponibles en Carmelo

La investigación incluyó una referencia a las diferencias entre los recursos socioeducativos disponibles en las tres ciudades estudiadas.

En ese apartado señaló que Carmelo no contaba con Club de Niños ni Centro Juvenil, mientras que Juan Lacaze y Colonia del Sacramento disponían de servicios de esas características.

Una revisión posterior de documentación oficial permite aportar una precisión sobre esa afirmación.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) incluye en su Guía de Centros Juveniles al proyecto Deportodos, ubicado en Isidoro Rodríguez 425, esquina Sarandí, en Carmelo.

Además, una publicación del propio organismo, fechada el 12 de diciembre de 2017, informó que Deportodos cumplía 25 años de trayectoria y que durante 2016 habían participado en sus actividades 150 niños, niñas y adolescentes.

Según aquella información institucional, el proyecto desarrollaba propuestas deportivas, recreativas, artísticas y educativas.

Por lo tanto, la documentación oficial acredita antecedentes de un dispositivo juvenil en Carmelo anteriores a la presentación de la monografía.

Esta información complementaria no permite determinar por qué el estudio académico no incluyó a Deportodos entre los servicios disponibles. Tampoco permite establecer si su modalidad de funcionamiento y población destinataria coincidían con los recursos considerados por la investigadora.

En cuanto a los Clubes de Niños, la documentación pública consultada no permitió confirmar la existencia de uno en Carmelo durante 2026.

La guía oficial del INAU identifica a Deportodos como Centro Juvenil, pero no ofrece información actualizada sobre la cantidad de participantes, cupos disponibles o eventuales listas de espera.

Una investigación que permite observar la evolución de los servicios

El principal aporte del trabajo de De Armas consiste en recuperar las experiencias de familias que participaron de una política pública y analizar cómo vivieron el acompañamiento recibido.

La investigación no pretende representar estadísticamente a todas las familias de Carmelo ni medir por separado el funcionamiento de los servicios sociales de cada ciudad.

Sus hallazgos, sin embargo, ofrecen antecedentes para continuar estudiando la atención a niños, adolescentes y familias del departamento de Colonia.

En Carmelo, ese seguimiento podría incluir la evolución de los servicios socioeducativos, la disponibilidad de propuestas fuera del horario escolar, el acceso a tratamientos especializados y la coordinación entre instituciones.

También permitiría conocer qué mecanismos de apoyo permanecen disponibles una vez que finalizan las intervenciones de los equipos técnicos.

El estudio presentado en 2023 y los registros institucionales consultados constituyen así dos fuentes diferentes y complementarias: una aporta la experiencia de las familias y la otra permite identificar parte de la estructura de servicios existente.

Ambas contribuyen a formular una pregunta para el presente: cómo evolucionó la atención social en Carmelo y qué respuestas encuentran actualmente las familias que necesitan acompañamiento.

Fuentes documentales

Investigación académica: Mariana De Armas, Programa Cercanías: un acercamiento a la intervención en proximidad realizada en el Departamento de Colonia, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, 2023. TTS_DeArmasMariana.pdf

INAU: Guía de Centros Juveniles. Identifica a Deportodos en Carmelo, junto a Chiquillada en Juan Lacaze y Gurises en Colonia del Sacramento. INAU

INAU: El proyecto Deportodos cumple 25 años, publicado el 12 de diciembre de 2017. Documenta la trayectoria del proyecto y las actividades realizadas en 2016. INAU

Precisión editorial: la documentación consultada confirma la trayectoria y el registro institucional de Deportodos, pero no proporciona cifras verificadas de atención para octubre de 2026. Por ese motivo, la nota evita afirmar que su capacidad actual sea suficiente o que Carmelo carezca de un Club de Niños.