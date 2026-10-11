La Escuela Técnica de Nueva Palmira mantiene abiertas hasta el 12 de octubre las preinscripciones para su oferta educativa 2027, con bachilleratos tecnológicos vinculados a la industria 4.0, formación gastronómica para adultos y una carrera terciaria en Logística.

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La institución apuesta a una formación tecnológica estrechamente relacionada con el desarrollo productivo de Nueva Palmira, Carmelo y toda la región, caracterizada por su actividad portuaria, agroindustrial, comercial y logística.

Para 2027 se ofrecen tres Bachilleratos Tecnológicos: Administración, Mecánica de Sistemas Industriales y Tecnologías de la Información, todos de tres años de duración y en el turno vespertino.

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Los bachilleratos para el mundo del trabajo y la industria 4.0

El Bachillerato en Administración responde a las necesidades de un territorio donde el comercio internacional, las empresas exportadoras, los servicios logísticos y la actividad portuaria requieren profesionales con conocimientos en gestión empresarial, procesos administrativos y manejo de información.

El Bachillerato en Mecánica de Sistemas Industriales prepara estudiantes para comprender los nuevos procesos industriales, incorporando conocimientos vinculados a mecánica, electricidad, automatización, sistemas de control y mantenimiento de equipamiento tecnológico. Una formación especialmente relevante ante la modernización de las instalaciones portuarias e industriales de la región.

Por su parte, el Bachillerato en Tecnologías de la Información ofrece una formación que va mucho más allá del uso de computadoras. Incluye programación de software, desarrollo de aplicaciones, bases de datos, sistemas web, redes informáticas, robótica y programación de sistemas automatizados.

Estas tres orientaciones se vinculan directamente con la denominada industria 4.0, caracterizada por la integración de tecnologías digitales, inteligencia artificial, automatización y nuevos modelos de organización del trabajo.

Además, los tres bachilleratos ofrecen una doble oportunidad: formación para ingresar al mundo laboral y posibilidad de continuar estudios universitarios y terciarios, en carreras como Ingeniería, Economía, Informática, Administración y otras áreas del conocimiento, según los requisitos de ingreso correspondientes.

Carmelo tiene una oportunidad educativa a solo 20 minutos

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Una de las principales apuestas de la institución es facilitar el acceso de estudiantes de Carmelo a estas propuestas educativas.

Los horarios están organizados considerando el transporte interurbano. Los jóvenes pueden viajar en ómnibus, descender a unos 200 metros de la escuela e ingresar a clases aproximadamente a las 13:15 horas. La jornada finaliza sobre las 18:20, permitiendo regresar a Carmelo pocos minutos después.

Asimismo, la institución gestiona los beneficios de transporte estudiantil correspondientes para quienes cumplen los requisitos, particularmente los menores de 21 años.

Esta posibilidad resulta especialmente importante para quienes desean estudiar Tecnologías de la Información, una orientación que no está disponible en todos los centros educativos y que, de otra manera, podría exigir traslados mucho más extensos.

A veces, acceder a nuevas oportunidades educativas no requiere trasladarse a otra región: alcanza con recorrer los 20 minutos que separan Carmelo de Nueva Palmira.

Gastronomía para adultos y formación terciaria en Logística

La oferta 2027 incluye también el Bachillerato Técnico Profesional en Cocina y Gastronomía, destinado a mayores de 18 años. Se dictará en el turno nocturno, facilitando que las personas que trabajan puedan culminar su bachillerato, obtener formación profesional y continuar posteriormente estudios superiores.

En Educación Terciaria, se vuelve a ofrecer el Curso Técnico Terciario en Logística, una formación de dos años, organizada en cuatro semestres, directamente relacionada con las actividades portuarias, de transporte, almacenamiento y comercio internacional que caracterizan a Nueva Palmira y su entorno.

Preinscripciones hasta el 12 de octubre

Los interesados pueden completar el formulario de preinscripción disponible en la página oficial de Facebook de la Escuela Técnica de Nueva Palmira.

La preinscripción permite manifestar el interés por las diferentes propuestas. A partir de diciembre, la institución contactará a los interesados para avanzar en el proceso formal de inscripción.

La Escuela Técnica de Nueva Palmira continúa apostando a una educación pública que vincula conocimiento, tecnología y desarrollo regional, ampliando las oportunidades de formación para los jóvenes y adultos de Nueva Palmira, Carmelo y toda la zona.