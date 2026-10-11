La intervención quirúrgica anunciada este domingo por el pontífice se realizará a menos de un mes de su llegada al país. El Vaticano mantiene publicado el programa de la gira sudamericana y no ha comunicado modificaciones. La evolución médica será ahora un factor determinante para el cumplimiento de una agenda que incluye actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

El anuncio del papa León XIV sobre una próxima intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar introduce un elemento inesperado en la preparación de su visita a Uruguay, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre. La noticia fue comunicada por el propio pontífice este domingo 11 de octubre, al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.

Según la información difundida por Vatican News, el nódulo fue detectado durante controles médicos, en una etapa muy inicial y con una localización definida. Los médicos recomendaron su extirpación y León XIV resolvió someterse a la intervención en los próximos días.

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El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana, en el Policlínico Gemelli de Roma, con una hospitalización estimada de aproximadamente siete días.

La comunicación oficial no establece la naturaleza benigna o maligna del nódulo ni ofrece un pronóstico sobre la recuperación posterior. Por tanto, cualquier conclusión acerca de la gravedad del cuadro o de eventuales limitaciones físicas para viajar excedería la información médica conocida.

En Uruguay, el cardenal Daniel Sturla reaccionó mediante su cuenta de X, donde pidió oraciones por la recuperación del pontífice y alentó a continuar con mayor ánimo la preparación de su visita. El mensaje resulta significativo porque transmite una orientación de continuidad en los preparativos de la Iglesia uruguaya.

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¿Qué ocurre entonces con la visita?

La respuesta institucional, hasta el momento, es que no existe una modificación oficialmente anunciada. La Santa Sede mantiene publicado el programa del viaje apostólico, difundido el 21 de setiembre, con actividades en Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Para Uruguay están previstas la llegada a Carrasco el viernes 6, una ceremonia oficial en Montevideo y un encuentro con el presidente Yamandú Orsi. El sábado 7, León XIV viajará a Paysandú, donde celebrará una misa, y regresará a la capital para cumplir otros compromisos religiosos y sociales. El domingo 8 está prevista una celebración en Florida antes de partir hacia Argentina.

Se trata de una agenda que combina traslados aéreos, celebraciones multitudinarias, reuniones institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Su realización exigirá una recuperación compatible con esas actividades.

La diferencia central es que una semana estimada de hospitalización no equivale necesariamente al período completo de recuperación. Tampoco significa que el viaje deba suspenderse. Esa evaluación dependerá de la evolución posterior a la cirugía y de las indicaciones médicas, aspectos sobre los que todavía no existe una resolución pública.

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El calendario ofrece un margen de algo más de tres semanas entre los primeros días previstos para la operación y el inicio del viaje. Ese intervalo se convierte ahora en un dato relevante para la organización de la visita, aunque no permite anticipar por sí solo el resultado.

La posición expresada por Sturla y la permanencia del programa oficial indican que los preparativos continúan. Sin embargo, conviene distinguir esa continuidad organizativa de una confirmación médica definitiva sobre las condiciones en que el Papa podrá afrontar la gira.

El próximo dato de importancia no será una especulación sobre posibles cambios de agenda, sino el informe que la Santa Sede proporcione después de la intervención. Allí comenzará a definirse con mayor precisión cómo incide la recuperación del pontífice en el viaje sudamericano.

Por ahora, la visita a Uruguay permanece programada, sin cambios oficiales anunciados, pero condicionada en términos prácticos a la evolución de la salud de León XIV. Es la principal conclusión que permiten establecer las comunicaciones institucionales disponibles este domingo.

Fuentes oficiales consultadas: Vatican News, 11 de octubre de 2026; Sala de Prensa de la Santa Sede, declaraciones de Matteo Bruni; programa del viaje apostólico publicado el 21 de setiembre de 2026; comunicación pública del cardenal Daniel Sturla del 11 de octubre.