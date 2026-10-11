La adaptación al cambio climático en Juan Lacaze comienza a mostrar dos caminos de intervención que conviene analizar conjuntamente. Por un lado, un programa internacional de US$ 10 millones incluye propuestas ambientales para la ciudad. Por otro, una obra vial contratada en setiembre de 2026 contempla mejoras sobre el sistema de drenaje de la Cañada Blanco, uno de los sectores identificados por los estudios oficiales como vulnerable a las inundaciones.

La relación entre ambas iniciativas surge del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Juan Lacaze, aprobado mediante el Decreto Departamental 005/2024.

La norma establece un conjunto de medidas destinadas a reducir el riesgo de inundaciones. Entre ellas figuran la recuperación de los márgenes de la Cañada Blanco, la creación de un parque lineal, mejoras hidráulicas y restricciones a nuevas construcciones en las zonas de mayor riesgo.

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El plan también prevé sustituir infraestructura de alcantarillado por un puente que facilite la circulación del agua en el cruce de calle General Artigas. Se trata de una intervención considerada relevante para disminuir el represamiento durante episodios de lluvias intensas.

En setiembre de 2026, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informó la firma del contrato para remodelar la avenida Carminillo Mederos. La inversión estimada asciende a $227,6 millones y será financiada mediante el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional y la Intendencia de Colonia.

Paralelamente, REACC Costas contempla para Juan Lacaze un parque inundable de aproximadamente 24 hectáreas, recuperación ambiental y un sistema de alerta temprana. El programa está financiado por el Fondo de Adaptación e involucra al Ministerio de Ambiente, CAF y la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Son intervenciones diferentes, con mecanismos de financiación distintos, pero vinculadas a un mismo problema territorial: cómo gestionar el agua en sectores urbanos expuestos a inundaciones.

Existe además una obligación de seguimiento. El Plan Local establece que su Comisión Asesora debe elevar informes anuales de monitoreo y evaluación al intendente. En las fuentes públicas examinadas no fue posible localizar un informe que permita conocer qué parte de las medidas previstas estaba implementada a octubre de 2026.

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El escenario plantea una pregunta concreta para Juan Lacaze: qué efectos tendrá la combinación de obras hidráulicas, recuperación de espacios verdes y sistemas de prevención sobre las áreas históricamente expuestas al agua.

La respuesta dependerá de los proyectos ejecutivos, las mediciones hidrológicas y el seguimiento de las intervenciones. El territorio cuenta con diagnósticos, disposiciones normativas y una contratación de infraestructura. El paso siguiente será determinar cómo se articulan y qué resultados producen.