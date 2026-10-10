A pocos meses del comienzo de la temporada de verano 2026–2027, el balneario Zagarzazú vuelve a estar en la agenda de obras de la Intendencia de Colonia. La administración departamental realizó en setiembre un llamado para reacondicionar los baños públicos y construir un sanitario accesible para personas con discapacidad. Sin embargo, todavía no se ha podido confirmar qué avances registra otro proyecto anunciado este año: la instalación de un nuevo parador.

El 4 de setiembre, la Intendencia publicó el Concurso de Precios N.º 84329/2026, destinado a la reparación de las instalaciones sanitarias del balneario. El llamado, cuya apertura estaba prevista para el 16 de setiembre, incluye trabajos de albañilería, renovación de pisos y revestimientos, reparación de cielorrasos, modificaciones sanitarias y adecuación de rampas.

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La intervención busca mejorar las condiciones de uso de los baños públicos e incorporar instalaciones para personas con movilidad reducida. La publicación del llamado confirma el inicio de un procedimiento de contratación, aunque no permite establecer si la obra fue adjudicada ni cuándo comenzará su ejecución.

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El proyecto del parador

En mayo de este año, el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, anunció que se proyectaba instalar un nuevo parador en Zagarzazú mediante una estructura modular.

La iniciativa comprendía la utilización de un sector donde anteriormente funcionaba un establecimiento que fue demolido debido a los problemas ocasionados por la erosión costera. Según la información difundida entonces, el terreno disponía de una base que facilitaría la instalación de la nueva infraestructura.

El proyecto integraba una planificación departamental más amplia para recuperar servicios en balnearios de Carmelo y Nueva Palmira, con estructuras modulares que posteriormente serían ofrecidas para explotación mediante licitación.

Desde aquel anuncio, realizado hace casi cinco meses, no se localizó documentación pública posterior que permita confirmar la adjudicación de la construcción del módulo, el monto de la inversión o una fecha de apertura.

La información sobre los baños constituye, por tanto, una novedad administrativa concreta, pero no permite concluir que el proyecto del parador haya ingresado en etapa de ejecución.

La recuperación de estos servicios adquiere relevancia por el uso turístico y recreativo de Zagarzazú durante el verano. Con la próxima temporada cada vez más cercana, resta conocer si la Intendencia mantiene el cronograma previsto para el nuevo establecimiento y cuál es la situación actual de las obras sanitarias convocadas en setiembre.