La jornada decisiva reunió a deportistas y público en las gradas del histórico escenario coloniense, donde se disputaron los tres encuentros que determinaron las posiciones finales de ambas categorías.

En la competencia femenina, España se quedó con el título mundial, mientras que Euskadi obtuvo el segundo puesto y Francia completó el podio.

Por su parte, Euskadi conquistó el campeonato masculino, seguida por Estados Unidos, que finalizó segundo, y Francia, que alcanzó la tercera posición.

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El torneo también significó una oportunidad para proyectar internacionalmente el recientemente refaccionado Frontón del Real de San Carlos, cuyas instalaciones recibieron a las delegaciones participantes y fueron seguidas mediante distintas plataformas de difusión.

Según las valoraciones transmitidas por las delegaciones visitantes, la organización del campeonato recibió una evaluación positiva.

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Tras finalizar la actividad deportiva, el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, junto con otras autoridades presentes, encabezó la ceremonia de premiación que marcó el cierre del Mundial y de una nueva instancia internacional para el deporte en el departamento.