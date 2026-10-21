El sistema educativo uruguayo enfrenta dificultades que van más allá de las calificaciones escolares. Los estudiantes de noveno grado, el antiguo tercero de liceo, obtuvieron en 2025 resultados inferiores a los de 2022 en lectura y matemática, según el informe Aristas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).

La evaluación comprendió 9.508 estudiantes de 306 centros educativos y muestra una tendencia descendente que también alcanza al interior del país.

En matemática, apenas el 30,6% de los estudiantes alcanzó los niveles de desempeño previstos como meta nacional, cuando el objetivo establecido era del 36%. En lectura, el resultado fue del 72%, cinco puntos por debajo de la meta del 77%.

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Los datos permiten identificar dificultades concretas. En matemática, casi siete de cada diez estudiantes permanecen en los niveles inferiores de desempeño. En lectura, el 28% no supera el segundo nivel, lo que supone limitaciones para interpretar información compleja y relacionar contenidos.

La situación del interior merece especial atención. Mientras en Montevideo el 64,4% de los estudiantes se concentra en los niveles inferiores de matemática, en el interior esa proporción alcanza el 72,1%. En lectura, aproximadamente tres de cada diez estudiantes del interior permanecen en los niveles más bajos.

Estas diferencias están estrechamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas de los alumnos y sus centros educativos, advierte el informe.

Otro problema aparece antes de comenzar las clases. Más del 60% de los liceos públicos, según sus directores, inició el año sin suficientes docentes para cubrir todos los grupos. Al finalizar el período, esa situación persistía en casi la mitad de los centros.

Además, aproximadamente el 12% de los estudiantes de liceos públicos estuvo un mes o más sin profesor en alguna asignatura.

La investigación también señala que muchos docentes consideran insuficiente el tiempo disponible para completar los programas. En matemática, solamente cinco de los diez temas examinados habían sido abordados por la mayoría de los profesores.

¿Qué sucede en Colonia?

El informe no publica resultados específicos del departamento. Colonia integra la región Oeste junto con Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano, aunque los principales resultados académicos se presentan agrupados entre Montevideo e interior.

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Esta ausencia de información departamental impide determinar si los estudiantes de Carmelo, Nueva Palmira, Rosario o Colonia del Sacramento reproducen las dificultades nacionales.

Sin embargo, abre una pregunta para las autoridades educativas: ¿cuántos grupos del departamento comenzaron 2026 sin docentes, cuántas horas de clase se perdieron y qué medidas se adoptaron para recuperar aprendizajes?

El informe permite conocer el problema nacional, pero todavía falta establecer su verdadera dimensión en las aulas de Colonia.