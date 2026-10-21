La incorporación del ferry eléctrico China Zorrilla a la ruta entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires representa una modificación tecnológica en uno de los corredores de transporte de pasajeros entre Uruguay y Argentina. La embarcación, presentada el 21 de octubre en Puerto Madero, tiene capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos y utiliza un sistema de propulsión alimentado por baterías.

Según informó Presidencia de la República, se trata del primer ferry completamente eléctrico de gran porte del mundo. Esa caracterización corresponde a la información oficial y requiere una comparación técnica independiente para establecer su alcance frente a otras embarcaciones eléctricas en operación.

Más allá de las características del buque, la inversión plantea cuestiones económicas y territoriales relacionadas con la movilidad regional, el abastecimiento energético y la infraestructura necesaria para sostener el servicio.

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Una ruta que conecta dos mercados

La conexión entre Colonia y Buenos Aires forma parte de un sistema de transporte que vincula a Uruguay con uno de los principales centros urbanos y económicos de Argentina.

Su importancia no se limita al traslado de turistas. También facilita viajes por motivos laborales, familiares y comerciales, y permite conectar la capital argentina con otros destinos uruguayos mediante servicios terrestres.

En este contexto, la capacidad del nuevo ferry constituye un dato relevante, aunque no permite anticipar un incremento del número de pasajeros.

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Para determinar si la incorporación representa una ampliación efectiva de la oferta sería necesario conocer cuántas frecuencias realizará, qué embarcaciones reemplazará y cómo se distribuirá la capacidad disponible a lo largo del año.

La diferencia es importante: incorporar un barco de mayor capacidad no equivale necesariamente a transportar más personas.

La infraestructura energética pasa a formar parte del transporte fluvial

Uno de los principales cambios asociados al proyecto es la dependencia de instalaciones eléctricas de carga en ambos puertos.

De acuerdo con la información difundida por Presidencia, la embarcación contará con infraestructura especialmente desarrollada para abastecer sus baterías tanto en Colonia como en Buenos Aires.

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Este sistema modifica las necesidades operativas respecto de los buques que utilizan combustibles convencionales. La disponibilidad de energía, la potencia de carga y los tiempos de permanencia en puerto adquieren una importancia directa en la continuidad del servicio.

Durante la presentación, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, vinculó la iniciativa con las inversiones previstas por UTE para responder a nuevas demandas eléctricas.

Sin embargo, la información oficial proporcionada no especifica la potencia requerida para las recargas, el consumo energético por travesía ni los costos asociados a la infraestructura.

Estos datos resultan necesarios para evaluar el impacto del proyecto sobre el sistema eléctrico y las condiciones económicas de su funcionamiento.

Una decisión empresarial con efectos todavía por medir

La incorporación del China Zorrilla forma parte de una inversión de Buquebus en tecnología de transporte eléctrico.

Desde el punto de vista empresarial, el cambio de sistema de propulsión introduce una estructura de costos diferente, en la que el consumo de electricidad y el mantenimiento de los equipos eléctricos sustituyen parte de los gastos vinculados a los sistemas convencionales.

No obstante, la información disponible no permite determinar si esa modificación producirá un ahorro operativo, cuál será el período de recuperación de la inversión ni cómo incidirá sobre las tarifas.

La evaluación económica también requiere considerar la vida útil de las baterías, los costos de reposición, el mantenimiento y la utilización efectiva de la embarcación.

Tampoco se dispone, en la información proporcionada, de datos suficientes para establecer qué proporción del proyecto corresponde a inversión privada y qué compromisos económicos o de infraestructura asumen los organismos públicos involucrados.

La distinción es relevante porque la operación de un servicio privado puede depender de inversiones y prestaciones públicas cuya magnitud debe conocerse para evaluar el proyecto en su conjunto.

El alcance ambiental requiere una evaluación más amplia

El sistema eléctrico elimina las emisiones directas de combustión durante la navegación, una diferencia respecto de las embarcaciones impulsadas por combustibles fósiles.

Presidencia también señala que la tecnología utilizada reduce los ruidos y las vibraciones.

Sin embargo, la evaluación ambiental no puede limitarse al funcionamiento del barco durante la travesía.

El impacto total comprende la generación de la electricidad utilizada, la fabricación de las baterías, su mantenimiento, eventual sustitución y disposición final, además de la construcción y operación de las instalaciones de carga.

La información oficial describe las características del sistema, pero no presenta un balance comparativo de emisiones durante el ciclo de vida de la embarcación.

Por lo tanto, no es posible cuantificar, con los datos disponibles, la reducción ambiental respecto de los buques convencionales utilizados en la misma ruta.

La movilidad depende también de precios y frecuencias

Desde una perspectiva social, la incorporación de nuevas tecnologías al transporte no implica necesariamente una modificación de las condiciones de acceso para los pasajeros.

La posibilidad de utilizar una conexión internacional depende de distintos factores, entre ellos las tarifas, la frecuencia de los servicios, los horarios y las conexiones con otros medios de transporte.

El nuevo ferry modifica las características técnicas de la oferta, pero todavía no hay información suficiente para establecer si cambiarán los tiempos de viaje, los precios o las posibilidades de desplazamiento de los usuarios.

Para Colonia del Sacramento, la actividad portuaria está vinculada con servicios turísticos, comerciales y de transporte. Cualquier modificación sostenida en el volumen de pasajeros puede tener efectos sobre esos sectores.

Sin embargo, atribuir un crecimiento económico local a la incorporación de la embarcación exigiría datos sobre movimiento de pasajeros, gasto turístico, empleo y actividad empresarial antes y después de su entrada en servicio.

Una infraestructura compartida entre Uruguay y Argentina

La ruta Colonia-Buenos Aires tiene una dimensión regional porque su funcionamiento depende de condiciones operativas, portuarias y regulatorias de ambos países.

La electrificación incorpora a esa relación un componente energético. El servicio necesita instalaciones compatibles y capacidad de abastecimiento en los dos extremos del recorrido.

Esta circunstancia amplía los aspectos que deben coordinarse para garantizar la operación regular del transporte fluvial.

Desde una perspectiva estratégica, el proyecto muestra cómo los cambios tecnológicos pueden modificar las necesidades de infraestructura de una conexión internacional ya existente.

No supone, por sí mismo, una transformación de las relaciones económicas entre Uruguay y Argentina, pero incorpora nuevas exigencias técnicas a una actividad que depende de ambos territorios.

Los resultados dependerán del funcionamiento del servicio

La presentación del China Zorrilla contó con autoridades uruguayas y argentinas. Entre los representantes de Uruguay participaron la vicepresidenta Carolina Cosse y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, quienes destacaron la inversión y sus posibles efectos sobre la conectividad y la actividad económica.

Esas valoraciones forman parte de la posición expresada por el Gobierno durante la inauguración y no constituyen, por sí mismas, evidencia de resultados económicos o sociales.

La relevancia del nuevo ferry podrá evaluarse con mayor precisión cuando existan datos de operación: cantidad de pasajeros transportados, regularidad del servicio, consumo eléctrico, costos de mantenimiento, tarifas y desempeño ambiental.

La incorporación de la embarcación constituye un cambio tecnológico verificable en la conexión fluvial entre Colonia y Buenos Aires. Su alcance económico, social y ambiental permanece abierto a la evaluación de resultados concretos.