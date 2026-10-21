El Municipio de Carmelo presentó una reformulación de su Plan Operativo Anual (POA) que modifica la distribución de recursos entre distintos proyectos, sin alterar el presupuesto global de $17.496.954. La información figura en la página 76 del informe de octubre de 2026 de la Comisión Sectorial de Descentralización, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La modificación permite observar cómo se reorganizan las prioridades del gobierno local durante el año. El movimiento más importante corresponde al proyecto de mejora de espacios públicos, cuya asignación aumenta de $4.155.702 a $5.910.576. Se trata de un incremento de $1.754.874, equivalente al 42,2 %.

Los recursos provienen de ajustes en otras áreas del presupuesto municipal. El proyecto de carpeta asfáltica disminuye de $6 millones a $5.244.306, mientras que el destinado a uniformes de funcionarios pasa de $158.467 a $58.467. También se reducen las asignaciones generales para eventos y apoyo a instituciones y para el programa Carmelo +Limpio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La documentación explica que existen recursos remanentes en algunos proyectos. En el caso de los uniformes, señala que las compras del año ya fueron realizadas y que el Municipio dispone de existencias. Respecto a la carpeta asfáltica, informa que la licitación está finalizada y que los trabajos se encuentran en ejecución.

Más recursos para espacios conocidos de la ciudad

Dentro del proyecto de espacios públicos aparecen modificaciones específicas que permiten identificar algunos destinos del dinero.

La partida para el Teatro de Verano pasa de $100.000 a $424.981, mientras que la correspondiente a los Barracones aumenta de $200.000 a $268.317. El espacio Marcelo Bianchi recibe una asignación de $189.356, frente a los $100.000 previstos inicialmente.

También crece el presupuesto para herramientas, de $1.035.000 a $1.293.450, y para luces navideñas, de $155.702 a $300.000. Se incorpora, además, una nueva línea denominada Recuperación de Espacios Públicos, con $434.562.

Estos movimientos identifican destinos presupuestales, pero no permiten determinar qué intervenciones concretas se realizarán, qué trabajos ya fueron ejecutados ni qué resultados se esperan obtener.

La distinción es especialmente importante en el Teatro de Verano y los Barracones, dos instalaciones cuya recuperación requiere conocer las condiciones edilicias, las necesidades de mantenimiento y los objetivos de uso.

Una redistribución que también alcanza a prensa y limpieza

El informe incorpora otro movimiento dentro del proyecto Desarrollo de Eventos y Apoyo a Instituciones: se transfieren $365.515 de la subpartida de apoyo a eventos hacia prensa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

No se trata de un aumento adicional del presupuesto municipal, sino de una modificación interna en la utilización de los recursos asignados al proyecto. El documento no especifica qué servicios, contrataciones o actividades serán financiados con ese importe.

En Carmelo +Limpio también se producen cambios. La línea denominada Compostera y compactadora pasa a identificarse como Plan Vale y se transfieren $140.000 de esa asignación hacia contenedores. Al mismo tiempo, el presupuesto general del programa disminuye de $2.025.000 a $1.462.865.

La información no permite establecer si la reducción afectará servicios de limpieza existentes o si responde exclusivamente a recursos que no será necesario utilizar.

Del presupuesto a las mejoras visibles

La reformulación muestra una decisión administrativa concreta: concentrar una mayor proporción del presupuesto municipal en espacios públicos y reorganizar otras partidas durante el ejercicio.

Sin embargo, una asignación presupuestal no equivale a una obra terminada. Entre la disponibilidad de fondos, la contratación de trabajos y su ejecución existen etapas que el informe no permite reconstruir completamente.

La documentación tampoco establece indicadores que permitan evaluar el resultado de las inversiones. En consecuencia, queda pendiente conocer qué mejoras se realizarán en cada espacio, cuál será su costo definitivo y cómo se comprobará su cumplimiento.

La información de la OPP permite identificar hacia dónde se pretende dirigir el dinero. El paso siguiente será contrastar esas decisiones con la ejecución presupuestal del Municipio y las intervenciones efectivamente realizadas en la ciudad.

El dato central no es que Carmelo disponga de más recursos, porque el presupuesto total permanece igual, sino que decidió modificar su distribución. Esa diferencia es fundamental para comprender el alcance de la reformulación y evaluar, posteriormente, sus resultados.