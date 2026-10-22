La organización de la Fiesta de la Uva presentó una solicitud formal ante el Municipio de Carmelo para utilizar el Teatro de Verano entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2027, período que comprende el montaje de la infraestructura, el desarrollo de la 54.ª edición del evento, prevista para los días 29, 30 y 31 de enero de 2027, y el posterior desmontaje de las instalaciones.

Durante la sesión del Concejo Municipal se resolvió que las condiciones para la utilización del predio deberán quedar establecidas en un documento escrito, en el que se detallarán las disposiciones relacionadas con la instalación de infraestructura, la distribución de los espacios y el funcionamiento del evento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre las condiciones previstas se establece que la organización no podrá realizar cortes de calles por su cuenta, deberá cumplir con la normativa vigente y firmar un documento de deslinde de responsabilidades. También tendrá que aceptar el lugar propuesto por el Municipio para la instalación del parque.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Declaración de Interés Local

En la misma sesión, el Concejo Municipal votó la Declaración de Interés Local para la 54.ª edición de la Fiesta de la Uva.

Según se explicó durante la reunión, esta declaración constituye un requisito para gestionar reconocimientos similares ante el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Reunión para abordar situaciones de la edición anterior

Las autoridades municipales también prevén mantener una reunión de trabajo con Raúl Largher, con el objetivo de analizar situaciones registradas durante la edición anterior de la fiesta.

El encuentro buscará aclarar los problemas planteados y establecer criterios de funcionamiento que permitan evitar su repetición en la próxima edición.

De esta manera, el Municipio procura dejar documentadas las condiciones de utilización del Teatro de Verano y las responsabilidades de la organización antes de la realización del evento.