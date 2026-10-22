El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó este miércoles 21 de octubre en la presentación oficial del China Zorrilla, el ferry 100% eléctrico más grande del mundo, realizada por Buquebus en su terminal de Puerto Madero, Buenos Aires.

La ceremonia reunió a autoridades nacionales de Uruguay y Argentina, representantes de la empresa naviera e invitados vinculados al sector empresarial y turístico.

La embarcación, con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, representa una transformación tecnológica en el transporte fluvial del Río de la Plata y plantea nuevas oportunidades para el departamento de Colonia.

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Colonia ante una oportunidad regional

Desde una perspectiva económica, la incorporación del China Zorrilla fortalece la conexión entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento, uno de los principales corredores turísticos entre ambos países.

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Para el departamento, el desafío consiste en transformar el movimiento de pasajeros en mayor actividad comercial, estadías hoteleras y circulación de visitantes hacia localidades como Carmelo, Nueva Palmira y otras zonas del interior.

La participación de Rodríguez adquiere relevancia institucional en un escenario donde la coordinación entre gobiernos, operadores turísticos y empresas privadas resulta determinante para aprovechar las nuevas posibilidades de conectividad.

Transporte sostenible e integración

La propulsión completamente eléctrica introduce una alternativa al consumo de combustibles tradicionales y elimina las emisiones directas durante la navegación.

Sin embargo, el impacto regional dependerá también de la infraestructura portuaria, la eficiencia de los controles migratorios y la capacidad de los destinos turísticos para captar visitantes.

La presentación del China Zorrilla trasciende así la incorporación de una embarcación. Representa una oportunidad para profundizar la integración entre ambas orillas y plantea a Colonia el desafío de convertir una inversión en transporte en beneficios económicos para todo el departamento.