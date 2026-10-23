No habrá solamente nombres y trámites administrativos. Detrás de cada ingreso habrá una historia que todavía no se conoce, una responsabilidad por asumir y el desafío de descubrir qué significa cumplir un horario, integrar un equipo y recibir instrucciones.

La Intendencia de Colonia celebrará la 59.ª edición de su programa Primera Experiencia Laboral, que incorporará a los participantes en distintas reparticiones municipales, distribuidas por las localidades del departamento.

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Pero la jornada también tendrá otros protagonistas: quienes ya recorrieron ese camino.

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Entre los jóvenes que finalizan su período con calificación excelente se sortearán diez lugares para repetir la experiencia.

Y habrá un último sorteo. Entre los diez participantes que ya accedieron a una segunda etapa por su desempeño, uno obtendrá un puesto como funcionario de la Intendencia.

Noventa comienzan. Diez tendrán otra oportunidad. Uno accederá a un empleo permanente.

En esa diferencia entre empezar, continuar y quedarse se resume el recorrido del programa.