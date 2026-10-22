El intendente de Colonia visitó la Feria Forestal, del Agro y del Ambiente de Uruguay, donde recorrió los espacios de exposición y destacó la magnitud del encuentro. El diputado Mario Colman también participó de la actividad.

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, visitó este jueves Uruforest, la Feria Forestal, del Agro y del Ambiente de Uruguay, un encuentro que reúne a representantes del sector foresto-industrial local y regional.

La recorrida comenzó en el stand de la Intendencia de Colonia, donde el jefe departamental inició su visita a la exposición. Posteriormente, se dirigió al espacio de Montes del Plata, una empresa con presencia industrial en el departamento, a la que dedicó especial atención durante su paso por la feria.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El itinerario continuó por el resto del predio ferial, en una jornada que también contó con la participación del diputado nacional Mario Colman.

Una mirada al sector forestal desde Colonia

Durante la visita, Rodríguez destacó la magnitud alcanzada por Uruforest, una feria que se presenta como punto de encuentro para las actividades forestales, agropecuarias y ambientales.

Entre los aspectos señalados por el intendente estuvo la participación de Montes del Plata, empresa que mantiene una vinculación directa con el departamento de Colonia a través de su actividad industrial.

La referencia del jefe departamental puso el foco en la presencia de la compañía dentro de una exposición que reúne a distintos actores vinculados a la producción forestal y su cadena industrial.

La recorrida de Rodríguez y Colman se desarrolló en el marco de una feria que ofrece un espacio de encuentro para empresas e instituciones relacionadas con el sector, con participación de representantes del ámbito local y regional.

De esta manera, la presencia de las autoridades coloniense en Uruforest permitió dar visibilidad a la participación del departamento en la actividad foresto-industrial, particularmente a través de Montes del Plata.