El próximo miércoles 28 de octubre se realizará en Carmelo un remate de tres propiedades que comprenden un inmueble destinado a hotel, una chacra de más de cuatro hectáreas y un terreno ubicado en la zona de Carmelo Golf.

La subasta estará a cargo del rematador público José Luis Banchero Noain, matrícula 5866, y comenzará a las 14:00 horas en NIDO, ubicado en la intersección de las calles Uruguay y 12 de Febrero.

De acuerdo con la información difundida por la firma organizadora, los inmuebles se ofrecerán con bases establecidas en dólares estadounidenses, que no podrán modificarse durante el remate.

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Tres propiedades con diferentes características

Entre los bienes que saldrán a remate se encuentra un hotel ubicado en Carmelo, identificado con el padrón 1927. El inmueble forma parte de la oferta inmobiliaria incluida en la convocatoria.

La segunda propiedad es una chacra, padrón 2439, también situada en Carmelo, con una superficie de cuatro hectáreas y 3.594 metros cuadrados, equivalente a 43.594 metros cuadrados en total.

Completa la nómina un terreno de 2.813 metros cuadrados, identificado como Golf Nº 149, ubicado en Carmelo Golf.

Los interesados pueden consultar las características y demás información de cada propiedad a través de los canales oficiales del rematador.

Condiciones de pago y gastos para los compradores

El remate se desarrollará bajo un sistema de ofertas a partir de una base previamente establecida para cada inmueble.

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Según las condiciones publicadas, quien resulte mejor postor deberá abonar, al momento de la adjudicación, una seña equivalente al 30% del precio ofertado, en dólares estadounidenses y mediante los medios de pago admitidos por la normativa vigente.

A ese importe se sumará la comisión del rematador, establecida en el 3% más IVA, lo que representa un 3,66% del precio final de remate.

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También serán responsabilidad del comprador los gastos de escrituración, honorarios profesionales y certificados correspondientes.

El plazo previsto para completar el pago y formalizar la escritura será de 90 días corridos, contados a partir del día hábil siguiente a la realización de la subasta.

Situación jurídica de los inmuebles

Las bases establecen que el remate se realizará por cuenta y orden de los propietarios y que los bienes serán vendidos libres de interdicciones y gravámenes.

Asimismo, se indica que, según las consultas efectuadas, no existen registros de contratos de arrendamiento sobre las propiedades.

Las obligaciones de regularización que correspondan a los vendedores ante el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI) y otros organismos quedarán a cargo de estos, de acuerdo con las condiciones anunciadas.

Los títulos de propiedad y demás antecedentes dominiales estarán disponibles para su consulta en la oficina del rematador.

La participación en la subasta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las bases del remate.

Dónde obtener más información

Las personas interesadas en conocer las propiedades, acceder a la documentación disponible o consultar las condiciones de participación pueden comunicarse con la firma José Luis Banchero.

Datos de contacto:

Oficina: Zorrilla 314, Carmelo.

Zorrilla 314, Carmelo. Teléfonos: 4542 4450 y 099 850 299.

4542 4450 y 099 850 299. Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.joseluisbanchero.com.uy

La subasta está prevista para el miércoles 28 de octubre, a las 14:00 horas, en NIDO, Uruguay y 12 de Febrero, Carmelo.