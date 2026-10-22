La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realizará el próximo lunes 26 de octubre de 2026, a las 11:00 horas, un encuentro regional del Litoral Sur en la ciudad de Carmelo, en el marco de los Encuentros Regionales 2026 impulsados por la organización.

Según la convocatoria difundida por la FUS, la reunión tendrá lugar en 25 de Mayo 278, entre Zorrilla y Carmen, y contará con un orden del día integrado por dos temas principales: la valoración de lo actuado y las perspectivas de trabajo.

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El encuentro forma parte de la agenda de reuniones regionales de la Federación Uruguaya de la Salud, con el propósito de abordar los asuntos establecidos en la convocatoria.

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Durante la jornada se realizará una evaluación de las actuaciones desarrolladas hasta el momento y se analizarán las perspectivas de la organización para el próximo período.

La actividad está prevista para comenzar a las 11:00 horas en Carmelo, de acuerdo con la información publicada por la organización sindical.