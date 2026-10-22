Carlos Enciso Christiansen informó, a través de su cuenta en la red social X, que recibió en el Congreso de Intendentes al equipo de Cireneos, que presentó su propuesta denominada Rancho Cero.

En su publicación, Enciso destacó el alcance de la iniciativa y sostuvo que está marcando un precedente en Uruguay por su compromiso social y su capacidad para promover oportunidades mediante el trabajo colectivo.

El dirigente político también hizo referencia a la proyección del proyecto más allá de las fronteras nacionales y valoró el papel de las iniciativas que buscan generar cambios en la realidad de las personas.

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Según expresó, Rancho Cero es «un proyecto que trasciende fronteras, refleja el compromiso social y demuestra que el trabajo colectivo puede generar oportunidades y transformar realidades».

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Asimismo, Enciso manifestó su satisfacción por acompañar este tipo de propuestas, al considerar que contribuyen a construir un país con mayores oportunidades para la población.

La publicación pone de manifiesto el respaldo expresado por el dirigente a la iniciativa de Cireneos, aunque no se detallaron los acuerdos o compromisos concretos que pudieran haber surgido del encuentro.