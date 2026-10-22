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El río Uruguay no reconoce la frontera que divide sus aguas. Cuando crece, modifica simultáneamente la vida de ciudades argentinas y uruguayas, afecta las actividades económicas y obliga a movilizar recursos públicos. Pero las decisiones para enfrentar sus consecuencias no siempre siguen el mismo camino.

La creciente de octubre permite observar cómo funciona la integración regional cuando deja de ser una declaración diplomática y debe responder a problemas concretos.

Existen mecanismos de cooperación. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) publica informes sobre la evolución del río y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande proporciona datos hidrológicos fundamentales para anticipar sus movimientos.

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También hay coordinación política. El 6 de octubre, los intendentes de Salto y Concordia, Carlos Albisu y Francisco Azcué, mantuvieron una reunión para analizar la creciente y coordinar medidas. Es una expresión concreta de colaboración entre ciudades que enfrentan riesgos similares.

Sin embargo, compartir información no significa necesariamente compartir políticas.

En Uruguay, los Comités Departamentales de Emergencias organizan las respuestas territoriales dentro del Sistema Nacional de Emergencias. En Entre Ríos intervienen organismos provinciales, municipales y nacionales, con sus propios procedimientos y recursos.

Las diferencias se vuelven particularmente visibles cuando el agua comienza a retirarse.

Durante octubre, legisladores entrerrianos presentaron iniciativas para atender las pérdidas económicas ocasionadas por las inundaciones. Una propone utilizar parte de los excedentes de Salto Grande para asistir a comercios, clubes y emprendimientos. Otra plantea declarar la emergencia económica y productiva en departamentos afectados.

Uruguay dispone de instrumentos de asistencia y líneas de crédito para determinadas situaciones, aunque sujetos a condiciones específicas. Los proyectos argentinos, todavía sin aprobación, tampoco garantizan por ahora una respuesta efectiva.

Lo que queda planteado es una cuestión regional: dos ciudades pueden compartir información sobre una creciente, pero no necesariamente contar con criterios semejantes para proteger sus economías o recuperar los espacios afectados.

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La discusión alcanza también a la planificación urbana. Las decisiones sobre dónde construir, cómo utilizar las costas y qué actividades permitir en zonas inundables corresponden a autoridades diferentes, aunque el comportamiento del río forme parte de un mismo sistema.

En el litoral, la integración ha desarrollado instituciones para administrar recursos compartidos y producir información técnica. La creciente invita a examinar cuánto se ha avanzado en políticas comunes de prevención, ordenamiento territorial y recuperación económica.

No se trata de desconocer la cooperación existente, sino de preguntarse hasta dónde llega.

Porque el río Uruguay constituye una unidad geográfica, pero las ciudades que habitan sus orillas siguen dependiendo, en buena medida, de decisiones tomadas a uno y otro lado de la frontera.