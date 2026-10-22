Un pescador es buscado en aguas del río Uruguay, en las proximidades de la desembocadura del río San Salvador, luego de caer de la canoa en la que se encontraba.

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Según informó FM Río 90.9 este jueves 22 de octubre, sobre las 22 horas, personal de la Prefectura de Nueva Palmira trabaja en la búsqueda del hombre, con la colaboración de pescadores de la zona que se sumaron a las tareas para intentar localizarlo.

El operativo se desarrolla en el sector donde confluyen ambos ríos, aunque hasta el momento no se han difundido detalles sobre las circunstancias en las que el pescador cayó al agua.

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Tampoco se conoce públicamente la identidad del hombre ni la hora exacta en que ocurrió el episodio.

La participación de pescadores de la zona se suma al trabajo del personal de Prefectura, en una búsqueda cuyo resultado aún no ha sido confirmado.

Al cierre de esta información, no se disponía de nuevos datos sobre la situación del pescador ni sobre el desarrollo del operativo.