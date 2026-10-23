Debido a que la manga de pasajeros no se encontraba operativa al momento del arribo, el desembarque debió realizarse por la bodega del buque, en lugar de utilizar el acceso previsto a través de la manga.

Según informó la ANP mediante un comunicado, la investigación fue encomendada a su Área Jurídico Notarial y quedó formalmente dispuesta a las 13:58 horas del jueves 22 de octubre de 2026.

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El organismo señaló que el incidente se produjo pese a las tareas realizadas para garantizar las condiciones de calidad del servicio, fluidez y accesibilidad durante el inicio de la nueva operativa.

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En ese sentido, indicó que el sistema había sido probado en su totalidad durante la jornada anterior y que, en esa instancia, funcionó correctamente.

La ANP anunció, además, que la investigación administrativa será complementada con medidas preventivas, técnicas y operativas destinadas a evitar que se repitan situaciones similares.

El procedimiento buscará establecer las causas por las que la manga no pudo utilizarse durante una operación que había sido preparada y sometida a pruebas antes del arribo del buque.