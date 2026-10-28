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El Coro Municipal de Colonia realizó durante la semana pasada una serie de presentaciones en Río de Janeiro, Brasil, donde actuó en el Teatro Municipal de esa ciudad y en el Instituto de Lenguas Brasil–Estados Unidos (IBEU). La visita fue resultado de contactos institucionales iniciados en agosto, durante una actividad de intercambio cultural desarrollada en Colonia.

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El antecedente de esta presentación se remonta al 21 de agosto, cuando Colonia recibió a Clara Paulino, presidenta del Teatro Municipal de Río de Janeiro, y a Bernardo de Moura Tebaldi, asesor de Relaciones Internacionales de esa institución.

La visita se produjo en el marco de una gira por Uruguay del Cuarteto de Cuerdas del Teatro Municipal de Río de Janeiro, impulsada y coordinada por el cónsul uruguayo en esa ciudad brasileña, Alejandro Mongrell.

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Durante aquel encuentro, el director del Coro Municipal de Colonia, Fernando Maddalena, estableció contactos con las autoridades visitantes que posteriormente permitieron concretar las actuaciones del conjunto coral en Brasil.

Las presentaciones constituyeron una continuidad de los intercambios culturales entre instituciones de ambas ciudades, iniciados con la visita de los músicos brasileños al departamento de Colonia.

La actividad permitió al elenco municipal participar en espacios culturales de Río de Janeiro y dar continuidad a los vínculos establecidos entre sus responsables artísticos e institucionales.