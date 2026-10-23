Carmelo podría comenzar una nueva etapa en su conexión fluvial con Argentina. Colonia Express anunció cinco frecuencias semanales hacia Buenos Aires, con una propuesta que incorpora el transporte de pasajeros y circuitos turísticos por la región. Pero la novedad encuentra al puerto en una situación que merece observarse: llegan más embarcaciones que hace tres años y, sin embargo, se registran menos pasajeros.

Las estadísticas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) muestran que en 2023 hubo 12.111 movimientos de pasajeros entre Carmelo y Tigre. En 2024 descendieron a 9.147 y en 2025 se recuperaron hasta 10.469, todavía un 13,6 % por debajo de 2023.

Durante ese período ocurrió algo significativo. Los arribos de embarcaciones aumentaron de 225 a 247. Más llegadas no significaron más pasajeros.

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La tendencia tampoco cambió al comenzar 2026. Entre enero y julio se contabilizaron 6.059 movimientos, un 5 % menos que durante igual período del año anterior.

Estos registros suman embarques y desembarques, no viajeros diferentes. Tampoco permiten establecer cuántos asientos disponibles fueron ocupados.

Una conexión que depende de la temporada

El movimiento presenta diferencias pronunciadas entre meses. En enero de 2025 hubo 1.746 movimientos; en junio, solamente 459. El primer trimestre concentró casi cuatro de cada diez registros del año.

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La nueva línea deberá desenvolverse en ese contexto, aunque su destino será diferente. Colonia Express propone llegar directamente a Buenos Aires, sin pasar por Tigre, utilizando el catamarán Deltacat, con capacidad anunciada para 125 pasajeros.

La empresa prevé operar de jueves a lunes y desarrollar una oferta vinculada con hoteles, bodegas y restaurantes. Su propuesta podría atraer visitantes que actualmente llegan por otros puertos, pero no hay información suficiente para medir esa demanda potencial.

El anuncio tiene además una condición administrativa. Al 23 de octubre no se pudo verificar una resolución pública definitiva de la ANP que confirme la habilitación operativa del nuevo servicio en Carmelo (*). La fecha anunciada depende de completar las condiciones correspondientes. Esta situación no debe confundirse con los trámites de Colonia Express para operar desde Montevideo.

La infraestructura también plantea interrogantes. La terminal de Carmelo dispone de un edificio de pasajeros de 240 metros cuadrados, pero no se conoce públicamente su capacidad máxima para incorporar operaciones.

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El verdadero resultado no estará en sumar barcos al río, sino en comprobar qué ocurre con el movimiento de personas.

¿Colonia Express traerá nuevos pasajeros a Carmelo o modificará la forma en que llegan quienes ya visitan la ciudad?

La diferencia importa. En el primer caso, podría crecer el mercado turístico y comercial. En el segundo, habría nuevas alternativas de transporte sin que necesariamente aumentara la cantidad de visitantes. Las estadísticas posteriores al inicio efectivo del servicio, comparadas con los registros actuales, permitirán empezar a distinguir ambos escenarios.

(*) / Existen dos documentos oficiales que acreditan habilitaciones y preparativos concretos de Colonia Express en Carmelo, uno de 2022 y otro de octubre de 2026. Pero ninguno de los dos demuestra que la nueva línea internacional esté definitivamente autorizada.

La noticia, por ahora, es que Colonia Express obtuvo permiso para instalarse en la terminal de Carmelo, pero no se ha podido verificar documentalmente el permiso para comenzar los viajes a Buenos Aires. Seguramente se concrete los próximos días.