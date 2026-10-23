La Armada Nacional confirmó este viernes 23 de octubre el hallazgo sin vida del pescador que se encontraba desaparecido en aguas del río San Salvador, en el departamento de Soriano.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue encontrado durante la mañana por personal de la Prefectura de Nueva Palmira.

La institución naval indicó que, al momento del hallazgo, el pescador se encontraba enredado con parte de sus artes de pesca.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La confirmación fue comunicada por la Armada Nacional a las 9:26 de la mañana, con una posterior aclaración en la que se precisó que el hombre había sido encontrado sin vida.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por el momento, la información proporcionada por la Armada Nacional no incluye la identidad del fallecido ni detalles sobre las circunstancias de su desaparición.