La Junta Departamental de Colonia realizará este viernes 23 de octubre de 2026 un homenaje a Homero Viera. El acto está previsto para las 20:00 horas en la sede del organismo, ubicada en Alberto Méndez 127, en Colonia del Sacramento.

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La convocatoria fue difundida mediante una pieza institucional en la que se informa la fecha, el horario y el lugar de realización del homenaje.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del órgano legislativo departamental, según la información proporcionada por la institución organizadora.

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