La Intendencia de Colonia, a través de la Oficina de Locaciones Audiovisuales de la Dirección de Turismo, se prepara para participar en una nueva edición de Ventana Sur, del 30 de noviembre al 4 de diciembre en el auditorio Adela Reta de Montevideo.

Con ese motivo y, asimismo, para avanzar en el desarrollo del sector audiovisual, se invita a profesionales, realizadores, productoras, asociaciones y colectivos del sector audiovisual, que estén relacionados y desarrollen proyectos en este segmento, a sumarse a la Mesa de Trabajo público-privada que se está conformando.

La participación en Ventana Sur es una primera instancia de trabajo, pero la Mesa se plantea objetivos más amplios y de largo plazo. Entre ellos, el desarrollo de proyectos audiovisuales, la mejora en la coordinación y facilitación de trámites para productoras interesadas en filmar en Colonia, la identificación de locaciones y servicios, el fortalecimiento de la actividad local y la profesionalización del sector, así como el impulso a proyectos propios y colectivos.

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La próxima reunión se realizará el próximo jueves 29 de octubre, a las 16 hs., en el Centro BIT (Dirección de Turismo) de Colonia del Sacramento y habrá posibilidades de participar vía meet. Los interesados deben confirmar su participación a [email protected]