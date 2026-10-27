Montevideo, octubre de 2026. El Centro de Panaderos (CIPU) presentó
públicamente el Pan de León XIV, una creación de la panadería uruguaya en
homenaje a la llegada del pontífice al país. La actividad se realizó el lunes 26 de
octubre, a las 18:00 horas, en la sede de la institución en el barrio Aguada de
Montevideo.
Durante la presentación, los panaderos trabajaron sobre una mesa larga y elaboraron
el pan en vivo, compartiendo los ingredientes y el procedimiento de una receta que
reúne tres territorios vinculados con la vida del pontífice.
“Queremos recibir a León XIV con lo que mejor sabemos hacer, un pan elaborado con
el cuidado y la dedicación de nuestro oficio. Este producto está en la mesa de las
familias uruguayas y tiene un significado que nos une, compartir. Con este homenaje
buscamos expresar esa tradición y el espíritu de nuestras panaderías de barrio, para
que cada una pueda acercar a su comunidad un motivo de encuentro”, señaló
Fernando Jaime, presidente del CIPU.
En cuanto a lo simbólico se eligieron lugares y elementos que tienen que ver con la
historia de Robert Francis Prevost. Chicago, su ciudad natal, está representada por el
centeno, característico de los panes de raíz centroeuropea. Perú, donde fue obispo
de Chiclayo, aporta papa, maíz y quinoa. Uruguay, el país que lo recibe, suma la base
del pan francés de las panaderías de barrio y la masa madre o levadura.
El Pan de León XIV adopta la forma del rondín, una pieza clásica del oficio panadero
cuyas líneas curvas sugieren un abrazo. La propuesta busca llevar ese símbolo de
encuentro a las mesas de las familias uruguayas durante la visita.
A partir de hoy está a la venta el Pan de León XIV en panaderías artesanales de
Uruguay.
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