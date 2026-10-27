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Montevideo, octubre de 2026. El Centro de Panaderos (CIPU) presentó

públicamente el Pan de León XIV, una creación de la panadería uruguaya en

homenaje a la llegada del pontífice al país. La actividad se realizó el lunes 26 de

octubre, a las 18:00 horas, en la sede de la institución en el barrio Aguada de

Montevideo.

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Durante la presentación, los panaderos trabajaron sobre una mesa larga y elaboraron

el pan en vivo, compartiendo los ingredientes y el procedimiento de una receta que

reúne tres territorios vinculados con la vida del pontífice.

“Queremos recibir a León XIV con lo que mejor sabemos hacer, un pan elaborado con

el cuidado y la dedicación de nuestro oficio. Este producto está en la mesa de las

familias uruguayas y tiene un significado que nos une, compartir. Con este homenaje

buscamos expresar esa tradición y el espíritu de nuestras panaderías de barrio, para

que cada una pueda acercar a su comunidad un motivo de encuentro”, señaló

Fernando Jaime, presidente del CIPU.

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En cuanto a lo simbólico se eligieron lugares y elementos que tienen que ver con la

historia de Robert Francis Prevost. Chicago, su ciudad natal, está representada por el

centeno, característico de los panes de raíz centroeuropea. Perú, donde fue obispo

de Chiclayo, aporta papa, maíz y quinoa. Uruguay, el país que lo recibe, suma la base

del pan francés de las panaderías de barrio y la masa madre o levadura.

El Pan de León XIV adopta la forma del rondín, una pieza clásica del oficio panadero

cuyas líneas curvas sugieren un abrazo. La propuesta busca llevar ese símbolo de

encuentro a las mesas de las familias uruguayas durante la visita.

A partir de hoy está a la venta el Pan de León XIV en panaderías artesanales de

Uruguay.