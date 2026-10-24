Lula y Flávio Bolsonaro disputan este domingo el gobierno de la mayor economía sudamericana. A cientos de kilómetros de las urnas, el departamento de Colonia mantiene vínculos comerciales, productivos e históricos con Brasil. Las consecuencias del resultado no serán iguales para la industria, la lechería o el turismo. Tampoco dependerán exclusivamente del vencedor.

Brasil decidirá este domingo 25 de octubre entre la continuidad del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y la alternativa encabezada por Flávio Bolsonaro. La segunda vuelta enfrenta dos orientaciones políticas distintas sobre el papel del Estado, la seguridad, la política económica y las relaciones internacionales, en un escenario de marcada división electoral.

En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos y Lula el 45,16 %, según la información oficial difundida por Agência Brasil.

Desde Colonia, la elección puede parecer un acontecimiento distante. Pero el departamento exportó en 2025 unos 222 millones de dólares en bienes destinados a Brasil, de acuerdo con el 11 % informado por Uruguay XXI sobre un total departamental de 2.021 millones.

Es una relación comercial significativa, aunque insuficiente para concluir que el resultado electoral determinará el futuro económico coloniense.

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La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿qué parte de nuestra economía está expuesta a las decisiones brasileñas, qué parte depende de factores que trascienden a sus gobiernos y cuánto ha hecho Colonia para construir una relación propia con ese país?

Un departamento exportador que no depende de un solo mercado

Principales destinos de las exportaciones de Colonia en 2025 La estructura exportadora de Colonia ofrece una primera advertencia contra las interpretaciones simplificadas.

En 2025, los concentrados de bebidas representaron el 38 % del valor exportado desde el departamento, la celulosa el 34 %, la soja el 7 % y la carne bovina el 6 %. Los productos lácteos representaron el 1 % de las exportaciones departamentales registradas bajo esa metodología.

Esta composición revela una economía distinta de la imagen exclusivamente agropecuaria con la que frecuentemente se identifica a Colonia.

También obliga a diferenciar entre la importancia de una actividad para el empleo, la identidad productiva y la generación de divisas.

La lechería puede tener un peso territorial y social relevante sin representar una proporción equivalente del valor exportado directamente desde el departamento.

La celulosa, por su parte, puede concentrar un elevado valor exportador sin generar una cantidad proporcional de puestos de trabajo.

Por eso, una elección brasileña no puede analizarse únicamente a partir de los grandes números del comercio exterior.

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La cuestión es cómo se distribuye la exposición a Brasil entre sectores, empresas y trabajadores.

Brasil ya compra productos industriales elaborados en Colonia

Uno de los vínculos más concretos aparece en la industria de concentrados de bebidas.

Según Uruguay XXI, la planta de concentrados ubicada en Colonia funciona como una plataforma regional de producción que abastece a más de veinte mercados de América Latina y el Caribe.

En 2025, Brasil compró aproximadamente 94 millones de dólares en concentrados de bebidas uruguayos, equivalentes al 12 % de las exportaciones nacionales de ese producto.

Este dato introduce una dimensión diferente de la relación con Brasil.

No se trata solamente de vender alimentos primarios a un mercado vecino. Colonia participa en cadenas industriales regionales cuyo funcionamiento depende de decisiones corporativas, condiciones logísticas, regulaciones y demanda en distintos países.

Una modificación de la política comercial brasileña podría alterar algunas condiciones de acceso o competencia. Pero la decisión de producir más o menos en Colonia también dependerá de la estrategia de las empresas y de la evolución de los mercados atendidos.

En consecuencia, sería apresurado afirmar que una presidencia de Lula o de Bolsonaro provocará cambios concretos en el empleo industrial coloniense.

Lo que sí puede afirmarse es que existe una relación comercial suficientemente importante como para justificar su seguimiento.

La lechería: cuando una decisión externa llega al campo coloniense

La lechería ofrece un ejemplo particularmente revelador.

En 2025, Brasil compró alrededor de 242 millones de dólares en productos lácteos uruguayos, aunque esas adquisiciones disminuyeron un 16 % respecto de 2024. Argelia fue el principal destino de las exportaciones lácteas nacionales.

El comportamiento demuestra que la importancia de Brasil no es constante.

Un país puede continuar siendo un comprador relevante y, al mismo tiempo, reducir sus adquisiciones por cambios de precios, producción interna, demanda o condiciones comerciales.

Para los productores de Nueva Helvecia, Colonia Valdense y otras localidades de la cuenca lechera, la exposición puede producirse indirectamente, a través de las industrias que reciben y procesan su leche.

Pero una mayor demanda brasileña no se transforma automáticamente en un mejor precio al productor.

Entre ambos extremos intervienen las estrategias industriales, los costos, las condiciones de exportación y el comportamiento de otros mercados.

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Aquí aparece una cuestión central para evaluar las propuestas electorales.

Un gobierno brasileño que favorezca el crecimiento del consumo puede generar mejores condiciones de demanda. Pero también puede impulsar medidas para fortalecer su propia producción láctea.

Una política de mayor apertura comercial puede facilitar importaciones, pero también aumentar la competencia de proveedores internacionales.

El interés de un consumidor brasileño, el de un productor brasileño y el de un exportador coloniense no son necesariamente coincidentes.

Por eso, las diferencias entre Lula y Bolsonaro deben analizarse a través de sus políticas concretas y no mediante una asociación automática entre orientación ideológica y beneficio económico.