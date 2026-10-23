Antes de los celulares, los mensajes de WhatsApp y las comunicaciones instantáneas, una voz que llegaba por la radio podía anunciar un nacimiento, comunicar una enfermedad o pedir que alguien esperara un ómnibus en medio del campo. En el interior de Uruguay, la radio, los telegramas y las encomiendas formaron parte de una manera de relacionarse que la tecnología transformó, pero cuyo significado humano permanece. Una historia sobre las distancias, las ausencias y aquella necesidad de saber del otro.

Había mensajes que no podían esperar. Y, sin embargo, esperaban.

Esperaban que llegara el telegrama, que pasara el ómnibus, que alguien viajara hasta el pueblo o que una emisora de radio abriera su espacio de comunicados. Del otro lado podía haber una familia, un trabajador rural, una persona enferma o alguien que necesitaba saber si sus parientes estaban bien.

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En aquellos años, comunicarse no era simplemente hablar. Había que encontrar la manera de que las palabras llegaran a destino.

En el campo uruguayo, donde las distancias se medían también por el estado de los caminos y la frecuencia del transporte, la radio fue mucho más que un aparato para escuchar noticias o música. Era una presencia cotidiana. Un vínculo con lo que ocurría lejos de la casa.

Los mensajes tenían una economía de palabras que hoy resulta extraña.

“Para don Juan, va paquete en la ONDA, esperar aproximadamente hora 15.00”.

La frase, recogida como ejemplo de aquellos comunicados, parece insignificante. Pero detrás había una organización completa de la vida: alguien que preparaba un envío, un ómnibus que recorría pueblos y caminos, un destinatario que debía enterarse y llegar a tiempo.

Durante décadas, ONDA integró esa red de comunicaciones. Además de pasajeros, sus vehículos transportaban correspondencia, encomiendas, diarios y revistas. En 1937, la empresa acordó con el Correo Nacional el traslado de correspondencia entre Montevideo y Colonia, incluyendo localidades intermedias como Rosario y Nueva Helvecia, según reconstruyó Miguel Cabrera Arriaga en una publicación histórica.

No todo viajaba por el aire. A veces, la radio avisaba lo que venía por la carretera.

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La voz que anunciaba lo importante

Los mensajes radiales podían contener una noticia pequeña para el resto del mundo y decisiva para quien la recibía.

Un familiar que debía presentarse en el hospital. Un animal perdido. Un trabajador al que necesitaban localizar. Un fallecimiento. Un cumpleaños.

La radio convertía esas circunstancias privadas en comunicaciones públicas. Un nombre pronunciado ante cientos de oyentes buscaba, en realidad, llegar a una sola persona.

La tradición alcanzó un desarrollo particularmente documentado en la Patagonia argentina. En octubre de 2026, el periodista Jordan Salama publicó en The New Yorker un extenso reportaje titulado The First Social Network. Allí reconstruyó las historias de familias que recibieron noticias de nacimientos, enfermedades y fallecimientos mediante los mensajes al poblador rural.

Una de las historias pertenece a Karina López, locutora de Radio Chubut. Su padre supo que ella había nacido porque escuchó el anuncio por radio en 1980. Treinta y tres años después, cuando él murió, Karina trabajaba en la misma emisora. Debió preparar el comunicado de su fallecimiento, pero no pudo leerlo. Lo hizo un compañero.

Toda una vida familiar había pasado, de alguna manera, por un micrófono.

En Uruguay, emisoras del interior forman parte de esa historia de la radiodifusión vinculada al campo. Su programación ha mantenido espacios dedicados a las noticias y la actividad rural, aunque la frecuencia y continuidad actual de los antiguos servicios de mensajes requiere una comprobación específica.

También existe una historia local menos visible: la de las familias que dependían de un aviso transmitido desde el pueblo, del teléfono prestado de un vecino o de la persona que podía acercar una noticia.

Es una historia que merece ser recuperada mediante testimonios de antiguos locutores, funcionarios del correo, transportistas y oyentes.

El telegrama y las palabras que pesaban

Antes de que una pantalla permitiera escribir sin límite, el telegrama imponía brevedad.

La noticia debía caber en pocas palabras. No había espacio para explicaciones extensas ni para las vueltas habituales de una conversación.

Una enfermedad, una llegada, un fallecimiento, una urgencia familiar podían quedar reducidos a una oración.

El telegrama era la comunicación que llegaba escrita. La radio era aquella que podía escucharse sin saber exactamente cuándo llegaría una respuesta.

Ambos medios compartían una característica: entre el envío y la recepción existía un tiempo de incertidumbre.

Hoy se escribe un mensaje y aparece la confirmación de entrega. A veces, incluso, la indicación de que fue leído.

Antes, había que confiar.

Confiar en el empleado que recibía el telegrama, en el locutor que pronunciaba correctamente un apellido, en el conductor que entregaba una encomienda o en el vecino que prometía llevar una noticia.

Era una comunicación sostenida por personas, no solamente por tecnologías.

El celular cambió el tiempo de la espera

La llegada de la telefonía móvil modificó profundamente aquella organización.

Las familias comenzaron a comunicarse sin depender de horarios radiales. Los trabajadores rurales pudieron avisar directamente sobre una dificultad. Las noticias urgentes dejaron de necesitar, en muchos casos, la intervención de terceros.

WhatsApp terminó de alterar las costumbres. La voz grabada reemplazó parte de las conversaciones telefónicas. Las fotografías permitieron mostrar lo que antes había que describir. Las familias dispersas pudieron compartir acontecimientos cotidianos casi en el mismo momento en que sucedían.

Pero la transformación también produjo una paradoja.

Nunca fue tan sencillo enviar un mensaje y, al mismo tiempo, nunca fue tan fácil postergar una conversación.

La radio exigía escuchar. El telegrama obligaba a elegir las palabras. El celular permite comunicarse a cualquier hora, aunque esa disponibilidad no siempre signifique mayor cercanía.

En las zonas rurales persiste, además, una diferencia fundamental: tener un teléfono no garantiza disponer de cobertura, conexión estable o energía suficiente. La radio conserva una ventaja técnica y social. Una transmisión puede alcanzar simultáneamente a muchas personas sin que cada una necesite una conexión individual a internet.

En la Patagonia, Salama encontró incluso pobladores que enviaban por WhatsApp sus comunicados a una emisora para que esta los difundiera por AM. La tecnología nueva no había eliminado a la anterior: ambas se habían integrado.

Lo que no debería perderse

En Carmelo, Nueva Palmira y las localidades rurales de Colonia, la historia de las comunicaciones también puede contarse siguiendo el recorrido de los ómnibus, las antiguas oficinas de correo, las emisoras y los teléfonos que durante años funcionaron como puntos de contacto entre vecinos.

No es necesario idealizar aquel tiempo. La incomunicación podía significar angustia, y dificultades para resolver situaciones urgentes. Los medios actuales han permitido superar muchas de esas limitaciones.

Sin embargo, hay algo que aquella radio revela sobre la vida comunitaria.

Cuando un locutor leía un mensaje destinado a una familia, todos los demás podían escucharlo. La preocupación de una persona ingresaba, aunque fuera durante unos segundos, en la vida de otras.

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El mensaje no pertenecía solamente a quien lo había enviado ni a quien debía recibirlo. También podía movilizar a alguien que conociera al destinatario y decidiera ayudar.

Era una red social antes de que existieran las redes sociales digitales. Una red que dependía de la atención y de la disposición de los demás.

Hoy los mensajes llegan directamente al bolsillo. Ya no necesitan atravesar un estudio de radio, esperar un horario fijo o viajar dentro de un sobre.

Pero aquella forma de comunicación deja una pregunta que excede la nostalgia: ¿qué hemos ganado en velocidad y qué ha cambiado en nuestra manera de estar pendientes de los otros?

Porque, en definitiva, detrás del telegrama, del mensaje radial y de la pantalla del celular permanece la misma necesidad humana.

Que alguien, en algún lugar, sepa de nosotros.