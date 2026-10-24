Conchillas celebra este sábado 24 de octubre sus 139 años con una programación organizada por el Municipio de Conchillas que incluye actividades culturales, visitas a espacios históricos, un desfile de caballería y un acto central a partir de las 18:30 en la plaza 25 de Agosto.

El aniversario toma como referencia el año 1887 y constituye una oportunidad para recordar los orígenes de la localidad, reconocer su patrimonio y recuperar la memoria de las generaciones que contribuyeron a su desarrollo.

La conmemoración también permite destacar la identidad de una comunidad que conserva parte de su historia a través de edificios, espacios públicos y tradiciones que forman parte de su vida cotidiana.

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Museos y desfile de caballería

La programación comenzará con la apertura del Museo Casa Evans, que recibirá visitantes entre las 10:00 y las 18:00. Por su parte, la Casa Museo Remember permanecerá abierta de 16:30 a 18:30.

Ambos espacios integran una jornada que vincula la celebración del aniversario con la preservación y difusión de la memoria local.

A las 18:00 comenzará un desfile de caballería desde el Palenque. El recorrido continuará por calle Muchada, T. Walker y avenida Evans, hasta llegar a la plaza 25 de Agosto.

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Acto central en la plaza 25 de Agosto

La ceremonia oficial está prevista para las 18:30 y comenzará con la interpretación del Himno Nacional.

Posteriormente, P. Repetto presentará una reseña sobre la historia de Conchillas. El programa también contempla intervenciones del alcalde y del intendente.

La parte artística estará a cargo del grupo de danzas Alegría de mis Pagos y de la Orquesta Municipal, que participarán en los festejos.

De esta manera, el Municipio de Conchillas propone una jornada que combina historia, patrimonio y expresiones culturales para conmemorar los 139 años de la localidad, con actividades destinadas a mantener presente su memoria colectiva y compartirla entre generaciones.