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Una retroexcavadora para Nueva Palmira, otra para Colonia del Sacramento, contenedores de residuos y equipamiento vial para Rosario. Son cuatro contrataciones públicas que tenían sus aperturas de ofertas previstas entre el viernes 23 y el lunes 26 de octubre. Todas coinciden con una interrupción del sistema nacional de compras del Estado.

La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) informó este lunes que desde el jueves 22 mantiene fuera de servicio cinco plataformas informáticas, luego de detectar vulnerabilidades críticas de seguridad relacionadas con el lenguaje de programación PHP.

Entre los sistemas suspendidos se encuentran el portal de Compras Estatales y el Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE), utilizados por organismos nacionales y departamentales para gestionar sus adquisiciones.

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Según ARCE, las aperturas de ofertas alcanzadas por la contingencia deberán reprogramarse cuando se restablezca el servicio.

Cuatro procedimientos identificados

Un relevamiento de registros públicos permitió identificar cuatro contrataciones vinculadas a Colonia con aperturas previstas durante ese período.

La Intendencia había fijado para este lunes, a las 14:00, la apertura del concurso 98907/2026, destinado al arrendamiento de una retroexcavadora para Nueva Palmira, con una contratación prevista de hasta 600 horas.

A esa misma hora estaba programada la licitación abreviada 47/2026 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para adquirir hasta dos tanques de almacenamiento de asfalto destinados a Rosario.

Otros dos procedimientos departamentales tenían fecha de apertura el viernes 23: el arrendamiento de una retroexcavadora para Colonia del Sacramento y la compra de contenedores de residuos de 1.100 litros.

La información surge de registros de contrataciones públicas y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La coincidencia de fechas no significa que las cuatro aperturas hayan sido efectivamente suspendidas. Hasta ahora no se obtuvieron actas ni comunicaciones individuales que permitan confirmar su reprogramación.

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Una interrupción con consecuencias por determinar

El problema revela hasta qué punto las administraciones dependen de plataformas informáticas nacionales para comprar bienes y contratar servicios.

Durante esta semana también están previstas otras contrataciones vinculadas a Colonia, entre ellas trabajos viales en Rosario y servicios para el Hospital de Colonia.

No existe evidencia de que esas prestaciones hayan sido interrumpidas.

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ARCE tampoco informó sobre pérdida de datos o alteración de ofertas. La suspensión fue presentada como una medida de seguridad.

La investigación deja una pregunta pendiente: cuántas compras públicas del departamento resultaron efectivamente postergadas, por qué montos y durante cuánto tiempo.

La respuesta dependerá de las nuevas fechas que establezcan los organismos y de la información que publiquen sobre cada procedimiento.

Fuente: Comunicado oficial de ARCE del 26 de octubre de 2026. Los procedimientos mencionados proceden del relevamiento documental anterior; no se cuenta todavía con confirmación individual de suspensiones.