La ciudad de Carmelo contará durante noviembre con Plaza de Tango, una iniciativa creada por Jorge Terra, promovida por la organización Moldeando al Futuro y que actualmente cuenta con el auspicio del Municipio de Carmelo.

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La propuesta invita a vecinos de todas las edades a compartir encuentros de música y baile en la plaza Independencia, todos los domingos a partir de las 18:00 horas.

Aunque inicialmente fue concebida para las personas mayores, la actividad tiene un carácter intergeneracional y busca fortalecer los vínculos comunitarios mediante una expresión artística profundamente arraigada en la cultura rioplatense.

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Desde Moldeando al Futuro destacaron la importancia de generar espacios donde las personas mayores puedan desarrollar sus propias iniciativas.

«Hay que apoyar a las personas mayores, que sean protagonistas de sus proyectos», expresó una referente de la organización, quien subrayó la necesidad de escuchar sus propuestas y acompañarlas.

La programación contempla además la posibilidad de incorporar invitados diferentes en cada jornada, enriqueciendo la experiencia de quienes participen.

El Municipio de Carmelo acompaña la iniciativa, mientras que Moldeando al Futuro aporta recursos para su desarrollo, incluidos equipos de sonido.

Plaza de Tango busca recuperar el espacio público como lugar de convivencia, donde la música, el baile y el intercambio generacional permitan compartir una tradición cultural abierta a toda la comunidad.