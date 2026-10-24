El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, participó en la presentación de Ciudades por la Inteligencia Artificial Responsable (CIIAR Uruguay), una iniciativa impulsada por la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab, en el marco del programa GovTech Connect, que promueve la incorporación responsable de inteligencia artificial en los gobiernos locales.

El programa busca fortalecer las capacidades de intendencias y municipios para identificar problemas de gestión, desarrollar soluciones tecnológicas y mejorar los servicios que reciben los ciudadanos. La propuesta incluye capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias entre administraciones públicas y organizaciones vinculadas a la innovación.

Carmelo integra la primera etapa de CIIAR Uruguay junto con otros doce gobiernos locales, entre ellos el Municipio de Nueva Palmira y la Intendencia de Colonia.

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Aplicaciones para mejorar los servicios municipales

La participación de Carmelo adquiere relevancia por los proyectos tecnológicos que el municipio ha planteado durante 2026.

Entre las áreas de trabajo mencionadas se encuentran la atención de reclamos vecinales, la recolección de residuos y la gestión del arbolado urbano.

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En particular, se han anunciado herramientas para organizar las solicitudes de los ciudadanos, facilitar su seguimiento y mejorar la información disponible sobre determinados servicios municipales.

También se planteó la utilización de sensores y sistemas digitales para conocer el estado de los contenedores de residuos y contribuir a la planificación de los recorridos de recolección.

Por otra parte, Carmelo y Nueva Palmira presentaron una propuesta conjunta para desarrollar un sistema regional de atención ciudadana, orientado a ordenar los reclamos recibidos por diferentes canales.

Estas iniciativas se encuentran en distintas etapas de desarrollo y no debe confundirse su anuncio con la implementación efectiva de los sistemas.

Innovación y resultados

CIIAR Uruguay promueve que la incorporación de inteligencia artificial contemple criterios de transparencia, protección de datos personales, supervisión humana y responsabilidad en las decisiones públicas.

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Para Carmelo, el desafío será traducir la participación en el programa en mejoras concretas y verificables para los vecinos.

Entre los aspectos pendientes de información pública figuran los costos de implementación, los mecanismos de financiamiento, los plazos previstos y los indicadores que permitirán evaluar los resultados.

La participación de Parodi en la presentación sitúa al municipio dentro de una iniciativa nacional de innovación. Su impacto dependerá de qué herramientas se implementen efectivamente y de cómo contribuyan a mejorar la respuesta de los servicios municipales.