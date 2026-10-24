La movilidad urbana de Carmelo aparece en una serie de planteos y proyectos tratados por las autoridades departamentales entre 2025 y 2026. Los documentos oficiales registran inquietudes sobre motocicletas, seguridad peatonal, señalización, estacionamiento y circulación en el entorno de centros educativos. A esas cuestiones se suman el proyecto de una terminal de ómnibus y una iniciativa para regular los vehículos de movilidad personal.

Los antecedentes muestran que el tránsito y las condiciones de desplazamiento forman parte de la agenda institucional. Sin embargo, la documentación consultada todavía no permite establecer si esas intervenciones responden a un diagnóstico general de movilidad o a solicitudes formuladas ante situaciones particulares.

Las motocicletas llegaron a la agenda departamental

En diciembre de 2025, la Junta Departamental de Colonia registró un planteo del edil Martín Manitto para que la Comisión de Tránsito y Transporte estudiara la problemática del tránsito en Carmelo, especialmente la vinculada con las motocicletas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El planteo constituye un antecedente oficial sobre una preocupación local, aunque no aporta estadísticas sobre la cantidad de motos en circulación ni identifica por sí mismo las causas de los problemas señalados.

Para avanzar en ese aspecto resulta necesario conocer la evolución del parque de motocicletas empadronadas en Carmelo, los controles realizados y los registros de siniestralidad específicamente urbanos.

Los cruces peatonales y la seguridad cerca de centros educativos

Las condiciones de circulación en las proximidades de centros educativos aparecen en diferentes actuaciones de la Junta Departamental.

El 10 de diciembre de 2025 se planteó la instalación o demarcación de un paso de peatones en la esquina de José Pedro Varela y Paraguay.

En la misma fecha se solicitó el mantenimiento de reductores de velocidad en José Pedro Varela, en el entorno del Liceo 2, la Escuela N.º 137 y un complejo de viviendas del Banco de Previsión Social.

Otro antecedente corresponde al 30 de septiembre de 2026, cuando se pidió estudiar la instalación de vallas de protección peatonal y señalización vial en las inmediaciones del Centro de Atención a la Primera Infancia del INAU, ubicado en 25 de Mayo 233.

Estas solicitudes permiten identificar lugares concretos donde se han planteado necesidades de seguridad vial. Queda pendiente comprobar qué medidas se ejecutaron y cuáles continúan en estudio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El estacionamiento también forma parte del problema

La intersección de 19 de Abril y avenida Artigas fue objeto de una iniciativa presentada en septiembre de 2026.

El planteo propuso ampliar la zona de prohibición de estacionamiento para mejorar la visibilidad de conductores y peatones.

La medida solicitada refleja cómo el uso del espacio destinado a estacionar puede influir en las condiciones de circulación.

Para evaluar su alcance es necesario conocer la respuesta de la Dirección de Tránsito y Transporte y verificar si se modificó efectivamente la señalización.

La terminal de ómnibus, un proyecto con antecedentes

La construcción de una terminal de ómnibus constituye uno de los asuntos de movilidad de mayor alcance discutidos en Carmelo.

El proyecto ha sido objeto de propuestas vecinales y planteos institucionales durante varios años. En junio de 2026, autoridades locales y departamentales presentaron un procedimiento destinado a recibir propuestas para su desarrollo.

En octubre se informó de la presentación de una única oferta, integrada por empresas vinculadas al transporte de pasajeros, que debía ser evaluada por la Intendencia de Colonia.

La terminal plantea cuestiones que van más allá de la construcción de un edificio. Su ubicación, los accesos, la circulación de ómnibus, la conexión con taxis y la posibilidad de llegar caminando pueden modificar la organización de los desplazamientos.

Hasta contar con una resolución administrativa definitiva, corresponde presentar la iniciativa como un proyecto en evaluación y no como una obra adjudicada.

Los vehículos eléctricos personales también tienen un expediente

La Junta Departamental registra el expediente 2026-83-2-0114, correspondiente a un proyecto de decreto para regular el uso de vehículos de movilidad personal.

La iniciativa fue presentada por los ediles Martín Collazo, Claudia Oviedo y Deleón.

El antecedente confirma que la regulación de estos dispositivos llegó al ámbito legislativo departamental.

No obstante, para conocer las condiciones concretas propuestas para su circulación es necesario acceder al texto completo del proyecto y verificar si fue aprobado, modificado o continúa en trámite.

Las obras urbanas y las decisiones sobre movilidad

Durante octubre de 2026 también se informó sobre trabajos viales en Carmelo.

Entre ellos figuran intervenciones en 19 de Abril, entre 18 de Julio y Roosevelt, y en avenida Italia, donde se anunciaron trabajos sobre la carpeta asfáltica, alumbrado, veredas y mobiliario urbano.

Estas actuaciones muestran que las obras de infraestructura pueden atender simultáneamente necesidades de circulación vehicular y peatonal.

Sin embargo, para evaluar su relación con una política de movilidad es necesario conocer los proyectos técnicos, los criterios de diseño y los objetivos establecidos por la Intendencia.

De los planteos individuales a una visión de ciudad

Los documentos relevados muestran asuntos concretos: una esquina donde se solicita mejorar la visibilidad, un entorno educativo que requiere protección peatonal, una vía donde se pide reparar reductores de velocidad y un proyecto destinado a reorganizar el transporte de pasajeros.

Cada uno responde a una necesidad diferente, pero todos forman parte de una misma cuestión: cómo se distribuye el espacio público y qué condiciones existen para desplazarse por Carmelo.

La información reunida todavía no permite concluir que exista o falte una planificación integral. Esa respuesta debe surgir de los documentos oficiales y de las explicaciones de las autoridades responsables.

El siguiente paso consiste en establecer qué actuaciones fueron efectivamente realizadas, cuáles siguen pendientes y qué estudios respaldan las decisiones.

La movilidad de Carmelo comienza así a mostrar una dimensión más concreta. Ya no se trata solamente de preguntar cómo circulan sus habitantes, sino también de conocer qué problemas han sido identificados institucionalmente y qué respuestas se han dado.

La cuestión de fondo es si esas actuaciones pueden articularse en una política que contemple a automovilistas, motociclistas, peatones, ciclistas y usuarios del transporte de pasajeros.