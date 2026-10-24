Por Lic. Elio García Clavijo

Las sesiones del Municipio de Carmelo permiten observar una dimensión del funcionamiento político que no siempre resulta evidente: la diferencia entre presentar un asunto, informar sobre su existencia y debatir su contenido. Dos episodios recientes ofrecen elementos para examinar esa distinción, sin que necesariamente impliquen irregularidades o incumplimientos institucionales.

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El primero corresponde al pedido de informes presentado por la edil suplente (FA) Norma Ortiz sobre situaciones vinculadas a camiones. Durante la sesión se leyeron las preguntas formuladas, pero no sus respuestas.

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El alcalde Parodi manifestó que las entregaría por correo electrónico a cada concejal. Posteriormente, ante una consulta periodística, tanto el alcalde como los concejales señalaron que ya disponían de esa información.

La situación plantea una interrogante: si las respuestas estaban disponibles, ¿por qué no fueron expuestas durante la sesión?

La ausencia en esa instancia limita la posibilidad -a la ciudadanía- de conocer el contenido del intercambio institucional.

Proyectos mencionados, pero todavía sin discusión

Una segunda situación ocurrió con el asunto número 19, denominado «Proyecto Ecológico en Bañados».

La iniciativa fue mencionada brevemente, sin que se explicaran sus objetivos, características o alcance. Consultados posteriormente, integrantes del Concejo indicaron que habían recibido recientemente un documento extenso que necesitaban estudiar.

La falta de discusión puede resultar razonable cuando todavía no existe información suficiente. La cuestión es qué función cumple incorporar un proyecto al orden del día si su contenido permanece sin desarrollar públicamente.

Entre la gestión y la deliberación

Desde una perspectiva política, ambos casos muestran que la circulación administrativa de información no equivale necesariamente a deliberación pública.

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En términos sociológicos, también surge una pregunta sobre la ausencia de quienes promueven iniciativas. Aunque su presencia no sea obligatoria, concurrir permitiría conocer explicaciones y seguir directamente el tratamiento de los planteos.

Existe además una dimensión comunicacional: mencionar un proyecto otorga visibilidad a su existencia, pero no necesariamente permite comprenderlo.

Esto no demuestra una crisis institucional. Para establecerla sería necesario analizar la continuidad de estas prácticas, las actas y el seguimiento posterior de los asuntos.

La cuestión central es si las iniciativas avanzan mediante procedimientos identificables y si sus fundamentos y resultados quedan disponibles para el conocimiento público.

Porque una institución puede mantener su actividad formal sin desarrollar cada asunto durante las sesiones. Lo relevante es que esa dinámica no termine separando sistemáticamente la presentación de los temas de la posibilidad de comprender cómo se estudian, discuten y resuelven.