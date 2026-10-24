Uruguay quedará bajo la influencia de una masa de aire frío que provocará temperaturas inferiores a los valores habituales para esta época del año, de acuerdo con el modelo europeo ECMWF difundido por MetSul Meteorologia.

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El mapa de anomalías térmicas previsto para el lunes 26 de octubre muestra que todo el país estará comprendido dentro de una extensa zona de temperaturas por debajo del promedio.

El sistema está asociado al avance de un frente frío que afectará durante el sábado 24 y domingo 25 a distintas regiones del sur de Brasil, donde MetSul prevé lluvias y tormentas aisladas.

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Para Uruguay, la proyección permite anticipar un descenso térmico generalizado, aunque no determina precipitaciones ni fenómenos severos específicos sobre el territorio nacional.