El próximo presidente brasileño podrá modificar prioridades económicas y diplomáticas. Sin embargo, los efectos sobre Colonia no serán inmediatos ni uniformes.

Para las industrias exportadoras, importarán las reglas comerciales, los costos y la evolución de la demanda.

Para la lechería, serán relevantes el mercado brasileño, la producción local de Brasil, los precios internacionales y las decisiones de las industrias uruguayas.

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Para el turismo, las oportunidades dependerán tanto de la economía brasileña como de la capacidad de Colonia para captar visitantes.

Para la cooperación cultural e institucional, el resultado electoral puede modificar el contexto político, pero no sustituirá la necesidad de iniciativas locales.

Hay, además, una cuestión que frecuentemente queda fuera del debate: la capacidad de Colonia para reducir sus vulnerabilidades no depende solamente de lo que decida Brasil, sino de cuánto diversifique sus mercados y fortalezca sus relaciones comerciales.

El departamento exporta a China, Europa, Brasil y otros destinos. Esa diversidad constituye una característica importante de su estructura económica.

Pero la diversificación general no garantiza que todas las empresas o actividades tengan alternativas equivalentes.

Una empresa puede depender intensamente de Brasil aunque el conjunto departamental tenga una distribución internacional más amplia.

La vulnerabilidad, por tanto, debe analizarse a escala sectorial y empresarial, no solamente departamental.

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Una elección brasileña también plantea preguntas sobre Colonia

La segunda vuelta enfrenta proyectos políticos diferentes y un electorado dividido.

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Sus consecuencias para Brasil serán determinadas por las decisiones del próximo gobierno y por las condiciones políticas y económicas en las que deba actuar.

Para Colonia, el resultado tendrá una dimensión adicional.

El departamento participa de una economía regional en la que Brasil es un comprador importante, pero no exclusivo. Mantiene vínculos históricos con el mundo portugués, aunque esa herencia no equivale necesariamente a una relación institucional contemporánea. Y desarrolla actividades productivas cuya exposición al mercado brasileño varía considerablemente.

Por eso, la pregunta sobre qué candidato conviene a Colonia no tiene una respuesta única y verificable.

Depende del sector considerado, de las políticas que efectivamente se implementen y de cómo respondan los mercados.

La elección de este domingo puede cambiar el rumbo político de Brasil o confirmar su continuidad. Pero también debería impulsar una reflexión departamental menos frecuente.

¿Conocemos suficientemente nuestras relaciones con Brasil como para anticipar sus consecuencias, aprovechar oportunidades y reducir riesgos?

Los datos comerciales demuestran que existe una relación económica concreta. Lo que todavía falta es comprender con mayor precisión cómo se distribuye entre empresas, productores, trabajadores y localidades.

Ese conocimiento permitiría dejar de observar las elecciones brasileñas exclusivamente como un acontecimiento internacional.

Porque la distancia geográfica no impide la interdependencia económica. Y una decisión tomada en Brasilia puede tener consecuencias en Colonia sin que sus habitantes hayan participado en ella.

La cuestión no es solamente quién gobernará Brasil a partir de 2027.

Es cuánto sabe Colonia de su propia relación con ese país y qué capacidad tiene para construirla más allá de los cambios de gobierno.