Los cambios en el mundo del trabajo y las distintas necesidades de formación profesional en el territorio nacional fueron los principales asuntos del Primer Encuentro Nacional de Comités Departamentales y Locales de Empleo y Formación Profesional, organizado por Inefop el viernes 23 de octubre en la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, en Montevideo.

La actividad reunió a representantes de distintos departamentos para intercambiar experiencias, analizar los desafíos del mercado laboral y establecer criterios comunes que permitan orientar las futuras políticas de capacitación.

El director de Inefop, Miguel Venturiello, explicó que el encuentro servirá como insumo para determinar políticas, mejorar los instrumentos disponibles y responder a las transformaciones permanentes del empleo. El jerarca calificó la instancia como “un hito para el instituto”.

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La jornada incluyó presentaciones sobre desarrollo territorial, con participación de representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Universidad de la República, además de talleres destinados a recoger propuestas y elaborar líneas de trabajo compartidas.

El director nacional de Empleo, Federico Araya, señaló que los problemas laborales presentan características diferentes según cada región. En ese sentido, destacó la importancia de los comités departamentales como espacios donde participan instituciones públicas, empresarios y trabajadores para identificar necesidades concretas de capacitación.

Carmelo estuvo representado por Álvaro Correa, en representación del Comité Local de Empleo y Formación Profesional y el alcalde Luis Pablo Parodi junto al concejal Mario Francia.

Estos comités, previstos en la Ley 18.406 de creación de Inefop, constituyen ámbitos de participación territorial para acercar las políticas nacionales a las realidades locales.

El desafío será traducir los aportes recogidos durante el encuentro en propuestas de formación vinculadas con las oportunidades laborales de cada comunidad, particularmente en las ciudades del interior, donde las necesidades productivas y las posibilidades de capacitación presentan diferencias respecto de los grandes centros urbanos.