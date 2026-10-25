La pista Marcelo Bianchi de Carmelo podría sumar una nueva modalidad deportiva a sus instalaciones. El Municipio votó favorablemente la propuesta de incorporar un parque de calistenia y entrenamiento funcional, aunque todavía no existe una estimación conocida de cuánto costaría instalarlo ni se ha aprobado el gasto correspondiente. La iniciativa cuenta con respaldo político, pero aún debe recorrer las etapas que permitirían convertirla en una obra.
La propuesta acerca a Carmelo una disciplina que ha comenzado a ocupar espacios en plazas, parques y centros deportivos de Uruguay. La calistenia utiliza el propio peso corporal como principal herramienta de entrenamiento. Barras, estructuras de apoyo y ejercicios de fuerza permiten desarrollar resistencia, equilibrio, coordinación y movilidad sin necesidad de utilizar las máquinas tradicionales de un gimnasio.
Su expansión también expresa un cambio en las formas de practicar deporte. Muchos de sus usuarios son jóvenes atraídos por la posibilidad de entrenar al aire libre, aprender movimientos progresivamente más complejos y compartir conocimientos con otros practicantes. Sin embargo, no se trata de una actividad exclusivamente juvenil. Sus ejercicios pueden adaptarse a diferentes edades y niveles de preparación física.
En Uruguay, la Secretaría Nacional del Deporte ha promovido esta modalidad y existen experiencias de instalaciones públicas en diferentes departamentos. La incorporación de estos equipamientos responde a una concepción del espacio deportivo que no depende exclusivamente de clubes, competencias o actividades organizadas.
En Carmelo, la pista Marcelo Bianchi podría reunir así a usuarios con intereses distintos. Atletas y corredores encontrarían posibilidades de complementar su preparación física, mientras que otros vecinos podrían acercarse al lugar para realizar ejercicios de manera recreativa.
Pero una instalación deportiva no comienza necesariamente con su construcción. Antes es preciso determinar quiénes la utilizarían, con qué frecuencia y bajo qué condiciones. También si el equipamiento estaría disponible para el uso libre, si existiría orientación profesional y quién asumiría su conservación.
Son aspectos que todavía deberán definirse, junto con el presupuesto y las características técnicas del futuro parque.
La votación afirmativa del Municipio representa, en este sentido, el punto de partida de un proceso. El proyecto tiene respaldo institucional, pero no cuenta aún con un costo conocido ni con una autorización de gasto. Tampoco se ha establecido públicamente un modelo de funcionamiento.
La iniciativa ofrece una oportunidad para conocer cuánto interés existe en Carmelo por estas nuevas formas de actividad física. Esa información podría contribuir a definir el alcance del proyecto y las características de un servicio que, de concretarse, ampliaría las posibilidades de entrenamiento en un espacio deportivo ya utilizado por la comunidad.
Por ahora, la calistenia tiene un lugar en la agenda del gobierno local. Su incorporación efectiva a la pista Marcelo Bianchi dependerá de las decisiones técnicas, económicas y organizativas que todavía están por delante.
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