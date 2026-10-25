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El hotel Puerto Dijama, ubicado en el balneario Zagarzazú, en la zona de Carmelo, fue puesto a la venta por 1.500.000 dólares. La propiedad es comercializada por RE/MAX Uruguay, filial local de una de las mayores redes internacionales de servicios inmobiliarios, según una publicación que detalla las características del establecimiento y las condiciones de la operación.

El inmueble se encuentra en la intersección de las calles Sotavento y La Sirena, a pocas cuadras de la costa del Río de la Plata. Se trata de un hotel boutique de 15 habitaciones, construido sobre un terreno de 1.010 metros cuadrados, con una superficie cubierta de 800 metros cuadrados y otros 120 semicubiertos.

El edificio, distribuido en tres plantas y con una antigüedad declarada de 11 años, dispone de 18 baños y cinco plazas de estacionamiento. Entre sus instalaciones se encuentran una piscina exterior, jacuzzi, solárium, gimnasio y jardín. Las habitaciones cuentan con baño privado y climatización.

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Una operación que incluye el fondo de comercio

La oferta inmobiliaria comprende tanto el edificio como la marca registrada, el fondo de comercio, el mobiliario, los accesorios y el equipamiento del establecimiento. Según la publicación, los permisos de funcionamiento se encuentran vigentes.

Uno de los aspectos destacados de la operación es la existencia de una renta mensual anunciada de 9.000 dólares, con un contrato de 15 años. El aviso inmobiliario señala una rentabilidad anual del 8 %, aunque los ingresos declarados equivalen al 7,2 % del precio solicitado, sin considerar gastos ni impuestos.

RE/MAX Uruguay también informa que existe la posibilidad de financiación directa y que se aceptan propiedades ubicadas en Uruguay o Buenos Aires como parte del pago.

La comercialización del Puerto Dijama comprende así un inmueble destinado a la actividad turística y los elementos asociados a su funcionamiento.